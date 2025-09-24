मतदाता सूची में सुधार का आखिरी मौका, 18 वर्ष पूरी करने वाले युवा इस तारीख तक बन सकते हैं वोटर

आगरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2026 की मतदाता सूची में सुधार का अंतिम मौका है। 29 सितंबर तक बीएलओ को फार्म भरकर नाम में संशोधन या जुड़वा सकते हैं। एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूरे करने वाले युवा भी मतदाता बन सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन अब बंद हो चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 19 अगस्त से पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी को होगा।

जागरण संवाददाता, आगरा। अगर आपके घर में अभी तक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) नहीं पहुंचा है। त्रिस्तरीय पंचायत की मतदाता सूची में आपके नाम पता में कोई गलती है तो देर न करें। 29 सितंबर तक नाम में संशोधन या फिर नाम जुड़वा सकते हैं।

इसके लिए आपको बीएलओ को फार्म भरकर देना होगा। एक जनवरी 2026 को 18 साल की आयु पूरी कर रहे युवा भी मतदाता बन सकते हैं। वहीं अब ऑनलाइन मतदाता बनने के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा। इसकी अंतिम तिथि 22 सितंबर थी।

19 अगस्त से शुरू हुआ था अभियान, ऑनलाइन आवेदन हुए बंद राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर आगरा सहित प्रदेश भर में 19 अगस्त से मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान चालू हुआ था। तीन हजार की आबादी पर एक बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है। एक बूथ में 800 मतदाता होंगे। शुरुआत में सूची का सत्यापन धीमी गति से हुआ। लापरवाही बरतने पर दर्जनभर बीएलओ को निलंबित कर दिया गया। आधा दर्जन का वेतन रोक दिया गया।