    हिंदू लड़की का मतांतरण कर निकाह का बनाया दबाव, मना कर पर बोला- बात नहीं मानी तो जान से मार देंगे

    By Neelesh Kumar Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 08:11 AM (IST)

    आगरा के ट्रांस यमुना इलाके में एक युवती पर पड़ोसी दंपति द्वारा मतांतरण का दबाव डालने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बजरंग दल के सदस्यों के साथ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि दंपति युवती को मुस्लिम युवक से निकाह करने के लिए धमका रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    मतांतरण कर मुस्लिम युवक से निकाह का बनाया दबाव। जागरण

    जागरण संवाददाता, आगरा । ट्रांस यमुना में रहने वाली युवती पर पड़ोस में रहने वाले दंपति मतांतरण कर मुस्लिम युवक से निकाह करने का दबाव बना रहे थे। आरोपित ने भी हिंदू युवती के साथ निकाह किया है। रविवार को बजरंग दल के पदाधिकारियों के साथ महिला ने ट्रांस यमुना थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    ट्रांस यमुना सौ फुटा रोड निवासी सर्वेश देवी ने पुलिस से की शिकायत में कहा है कि पड़ोस में रहने वाले बूंदू खान ने शीला से निकाह किया है। दंपती आए दिन उनकी 22 वर्षीय बेटी पर मतांतरण करके मुस्लिम युवक से निकाह करने का दबाव बना रहे हैं।

    आए दिन युवती को डराया धमकाया जाता है। 14 सितंबर को सर्वेश देवी मजदूरी करने के लिए गई थीं। घर में बेटी अकेली थी। आरोपित दंपती ने घर में घुसकर युवती पर मंतातरण और निकाह का दबाव बनाया।

    विरोध करने पर दी गालियां

    विरोध करने पर बेटी के साथ गाली गलौज की गई। दंपती ने धमकी दी कि उनकी मर्जी से निकाह नहीं करेगी तो जान से मार देंगे। सर्वेश देवी के घर लौटने पर बेटी ने घटनाक्रम की जानकारी दी। पीड़िता का आरोप है कि थाने में शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की।

    रविवार को बजरंग दल के जिला संयोजक अनिल शर्मा, शैलू जाट, गौरव बंसल, दिनेश, जय वर्मा, कृष्णाकांत आदि महिला के साथ थाने पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। थानाध्यक्ष रोहित कुमार ने बताया है कि पीड़िता की शिकायत पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।