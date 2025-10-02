दबंग महिलाओं का सड़क पर दे दनादन... आगरा में मंदिर से लौट रही मां-बेटी पर जानलेवा हमला! लाठी-डंडे से पीटा
आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र में एक दबंग महिला द्वारा मंदिर से लौट रही मां-बेटी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला ने डंडे से हमला किया और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। पीड़िता शांति देवी ने पुलिस पर तहरीर बदलने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह घटना दौरेठा क्षेत्र में हुई क्षेत्र में तनाव है।
जागरण संवाददाता, आगरा। थाना शाहगंज क्षेत्र के दौरेठा में मां-बेटी के साथ दबंगई का मामला सामने आया है। मंदिर से पूजा कर घर लौट रही मां-बेटी को दबंग महिला ने रास्ते में रोक लिया और डंडे से हमला कर मारपीट की।
इस दौरान पीड़िता का गला दबाकर जान से मारने की कोशिश भी की गई। घटना का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।
पूजा कर लौट रहीं मां-बेटी से दबंग महिला की मारपीट
पीड़ित महिला शांति देवी ने आरोप लगाया कि थाने में तहरीर देने पहुंचने पर पुलिसकर्मियों ने कई बार उनकी तहरीर बदलवाई। देर शाम जाकर पुलिस ने उनकी लिखित शिकायत दर्ज की। शांति देवी का कहना है कि इससे पहले भी दबंग महिला द्वारा उनके साथ मारपीट की जा चुकी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।