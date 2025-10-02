दबंग महिलाओं का सड़क पर दे दनादन... आगरा में मंदिर से लौट रही मां-बेटी पर जानलेवा हमला! लाठी-डंडे से पीटा

जागरण संवाददाता, आगरा। थाना शाहगंज क्षेत्र के दौरेठा में मां-बेटी के साथ दबंगई का मामला सामने आया है। मंदिर से पूजा कर घर लौट रही मां-बेटी को दबंग महिला ने रास्ते में रोक लिया और डंडे से हमला कर मारपीट की।

इस दौरान पीड़िता का गला दबाकर जान से मारने की कोशिश भी की गई। घटना का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

पूजा कर लौट रहीं मां-बेटी से दबंग महिला की मारपीट

पीड़ित महिला शांति देवी ने आरोप लगाया कि थाने में तहरीर देने पहुंचने पर पुलिसकर्मियों ने कई बार उनकी तहरीर बदलवाई। देर शाम जाकर पुलिस ने उनकी लिखित शिकायत दर्ज की। शांति देवी का कहना है कि इससे पहले भी दबंग महिला द्वारा उनके साथ मारपीट की जा चुकी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।