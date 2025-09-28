Language
    इस तारीख से आधार कार्ड अपडेट कराना हो जाएगा महंगा, नया नियम और कितनी लगेगी फीस? यहां जानें

    By vidhyaram narwar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 07:46 PM (IST)

    आधार कार्ड अपडेट कराने के नियमों में बदलाव हुआ है। यूआईडीएआई ने कुछ सेवाओं के शुल्क में वृद्धि की है जो 1 अक्टूबर से लागू होगी। बायोमेट्रिक अपडेट और नाम पता जैसे विवरण अपडेट कराने के लिए अब अधिक शुल्क देना होगा। हालांकि नया आधार कार्ड बनवाना अभी भी मुफ्त है। घर बैठे अपडेट कराने की सुविधा भी उपलब्ध है जिसके लिए 700 रुपये का शुल्क है।

    एक अक्टूबर से आधार अपडेट कराना हो जाएगा महंगा।

    जागरण संवाददाता, आगरा। जिन लोगों ने आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया है। बायोमेट्रिक नहीं कराया है, तो वे लोग एक अक्टूबर से पहले करा लें।

    अन्यथा की स्थिति में 25 रुपये अतिरिक्त चार्ज देना होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने दरों में बढ़ोत्तरी की है। नया आधार कार्ड बनवाने पर पहले की तरह निश्शुल्क व्यवस्था रखी गई है।

    बाल आधार सात से 14 साल के बीच में बायोमेट्रिक कराए जाने पर अब 100 रुपये की जगह 125 रुपये लिए जाएंगे। जबकि पांच से सात और 15 से 17 साल के बीच कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

    नाम, पता, पिता का नाम, जन्म तिथि जेंडर अपडेट कराने की फीस 50 रुपये को बढ़ाकर 75 रुपये कर दिया गया है। केवाइसी कराए जाने की फीस 50 से 75 रुपये की गई है। अनिवार्य बायोमेट्रिक 7 से 14 साल के बीच में कराए जाने पर 100 रुपये ली जाने वाली फीस को 125 रुपये कर दिया गया है। बायोमेट्रिक डेमोग्राफिक की फीस 100 से बढ़ाकर 125 रुपये किया गया है।

    घर बैठे आधार कार्ड बनवाने की नहीं बढ़ी फीस

    अगर आप इतने सक्षम नहीं कि आधार कार्ड अपडेट कराए जाने के लिए आधार सेवा केंद्र पहुंच सकें, और घर या फिर अपनी सुविधा के अनुसार अपने बताए पते पर मशीन मंगाकर सुविधा लेना चाहते हैं तो इसकी फीस 700 रुपये ली जाती है, इसे बढ़ाया नहीं गया है।

    इसके लिए यूआइएडीएआइ को मेल करना होता है। इसके बाद ही सुविधा मिल पाती है। वहीं आधार गुम हो जाता है, तो इसके लिए आपको आधार अपलोड कराना होगा। इसके लिए नाम पता और जन्म तिथि बतानी पडेगी। डाउनलोड की फीस पहले 30 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया गया है।

    आधार अपडेट और बायोमेट्रिक कराए जाने की फीस में बढ़ोत्तरी की गई है। एक अक्टूबर से लागू हो जाएंगी।

    अकरम, मीडिया पर्सन, यूआइडीएआइ