इस तारीख से आधार कार्ड अपडेट कराना हो जाएगा महंगा, नया नियम और कितनी लगेगी फीस? यहां जानें

जागरण संवाददाता, आगरा। जिन लोगों ने आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया है। बायोमेट्रिक नहीं कराया है, तो वे लोग एक अक्टूबर से पहले करा लें।

अन्यथा की स्थिति में 25 रुपये अतिरिक्त चार्ज देना होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने दरों में बढ़ोत्तरी की है। नया आधार कार्ड बनवाने पर पहले की तरह निश्शुल्क व्यवस्था रखी गई है।

बाल आधार सात से 14 साल के बीच में बायोमेट्रिक कराए जाने पर अब 100 रुपये की जगह 125 रुपये लिए जाएंगे। जबकि पांच से सात और 15 से 17 साल के बीच कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

नाम, पता, पिता का नाम, जन्म तिथि जेंडर अपडेट कराने की फीस 50 रुपये को बढ़ाकर 75 रुपये कर दिया गया है। केवाइसी कराए जाने की फीस 50 से 75 रुपये की गई है। अनिवार्य बायोमेट्रिक 7 से 14 साल के बीच में कराए जाने पर 100 रुपये ली जाने वाली फीस को 125 रुपये कर दिया गया है। बायोमेट्रिक डेमोग्राफिक की फीस 100 से बढ़ाकर 125 रुपये किया गया है।