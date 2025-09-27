आगरा में फुटओवर ब्रिज पर मिला निलंबित सिपाही का शव, पास मिली चूहे मारने की दवा

आगरा में पिनाहट से निलंबित सिपाही विवेक कुमार का शव सिकंदरा क्षेत्र में हाईवे के फुट ओवर ब्रिज पर मिला। उनके पास चूहे मारने की दवा भी मिली। पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है हालांकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। विवेक 2015 में पुलिस में भर्ती हुए थे और गैर हाजिर रहने पर निलंबित कर दिए गए थे। परिजनों को सूचित कर दिया गया है।

जागरण संवाददाता, आगरा। पिनाहट से निलंबित चल रहे सिपाही विवेक कुमार का शव शनिवार सुबह सिकंदरा क्षेत्र में हाईवे के फुट ओवर ब्रिज पर पड़ा मिला। पास में ही चूहे मारने की दवा भी पड़ी थी। पुलिस प्रथमदृष्टया आत्महत्या का मामला मान रही है, लेकिन मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

पिनाहट थाने से छुट्टी लेकर गए थे घर, लौटे नहीं थे थाना बुलंदशहर के शिकारपुर में सुजानपुर पूठा के रहने वाले विवेक वर्ष 2015 में पुलिस में भर्ती हुए थे। उनकी तैनाती आगरा में चल रही थी। 27 जुलाई 2024 को पिनाहट थाने से छुट्टी लेकर घर गए थे। इसके बाद वापस नहीं पहुंचे। गैर हाजिर रहने पर 28 जून 2025 को विवेक को निलंबित कर दिया गया। वर्तमान में उनकी तैनाती पुलिस लाइन में थी।