    आगरा को मिल सकती हैं 20 पूजा स्पेशल ट्रेनें, इसमें आधा दर्जन बिहार के लिए; RPF और GRP का बढ़ेगा दस्ता

    By amit dixit Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 06:53 AM (IST)

    दीपावली और छठ पूजा के मद्देनजर रेलवे 7 अक्टूबर से 10 दिनों में 20 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा जिनमें से छह बिहार के लिए होंगी। सुरक्षा बढ़ाने हेतु आरपीएफ और जीआरपी की तैनाती होगी। आगरा कैंट स्टेशन से प्रतिदिन 27 हजार यात्री यात्रा करते हैं और 20 से 30 अक्टूबर के बीच भारी भीड़ है। रेलवे प्रयागराज जोन को अतिरिक्त ट्रेनें मिलेंगी जिसमें आगरा भी शामिल है।

    आगरा को मिल सकती हैं 20 पूजा स्पेशल ट्रेनें

    जागरण संवाददाता, आगरा। दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए रेलवे और भी पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने जा रहा है। सात अक्टूबर से 10 दिनों में 20 ट्रेनें चलेंगी। इसमें आधा दर्जन ट्रेनें बिहार के लिए हैं। वहीं, ट्रेनों में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) का दस्ता बढ़ाया जा रहा है।

    पिछले 20 दिनों में यात्रियों की सुविधा के लिए 50 पूजा स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। आगरा कैंट स्टेशन से हर दिन 27 हजार यात्री सफर करते हैं। भारी भीड़ के चलते 20 से 30 अक्टूबर के मध्य नोरूम की स्थिति है। यात्री डा. जेके गुप्ता ने बताया कि राजधानी एक्सप्रेस में वेटिंग 150 के पार चल रही है।

    तीन सप्ताह पूर्व टिकट बुक कराने के बाद भी वेटिंग कम नहीं हो रही है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज जोन को अतिरिक्त ट्रेनें मिलने जा रही हैं। इसमें आगरा को भी शामिल है।

    आठ को रद रहेगी लखनऊ इंटरसिटी

    लखनऊ रेल मंडल के अमौसी यार्ड की मरम्मत का कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से आठ अक्टूबर को आगरा फोर्ट-लखनऊ इंटरसिटी, लखनऊ-आगरा फोर्ट इंटरसिटी रद रहेगी। नौ अक्टूबर को झांसी-लखनऊ एक्सप्रेस का संचालन नहीं होगा।

    तीन दिनों में पकड़े 60 अवैध वेंडर

    आरपीएफ आगरा मंडल की टीम ने 29 सितंबर से दो अक्टूबर तक विशेष जांच अभियान चलाया। ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों में चले अभियान में 60 अवैध वेंडरों को पकड़ा गया। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त राजमोहन पी. ने बताया कि इस साल एक जनवरी से लेकर अब तक 1,827 अवैध वेंडर पकड़े गए हैं।

    चला स्वच्छता अभियान

    रेल मंडल की टीम ने स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान चलाया। आगरा फोर्ट, राजा की मंडी, ईदगाह और आगरा कैंट में चले अभियान में यात्रियों को प्लेटफार्म और ट्रेनों को कोच को गंदा न करने के लिए कहा गया।