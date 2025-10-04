आगरा में जिला अस्पताल में खड़ी 'थार' में लगी आग, एक महीने पहले ही खरीदी थी कार
आगरा के महिला जिला अस्पताल में दोपहर के समय एक महिंद्रा थार में आग लग गई। आग की लपटों और धुएं से अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरह जल चुकी थी। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।
जागरण संवादददाता, आगरा । महिला जिला अस्पताल परिसर में खड़ी महिंद्रा थार गाड़ी में शुक्रवार दोपहर आग लग गई। लपटें और धुएं का गुबार उठने से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। दमकल ने मौके पर पहुंच काबू पाया। हालांकि तब तक थार पूरी तरह जल चुकी थी। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।
जिम संचालक शाहगंज के दौरेठा निवासी वाहन स्वामी रोहित ने बताया कि उनके दोस्त की पत्नी महिला जिला अस्पताल में भर्ती हैं। शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे वह थार से दोस्त की पत्नी को देखने आए थे। परिसर में ही गाड़ी को खड़ा किया और वार्ड में चले गए।
आग लगने से मची अफरा-तफरी
10 मिनट बाद लौटे तो थार लपटों से घिरी हुई थी। गाड़ी में आग लगने से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। मौके पर तीमारदारों व मेडिकल स्टाफ की भीड़ जुट गई। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आधा घंटे बाद आग को बुझाया जा सका। वाहन स्वामी ने बताया कि उन्होंने एक महीने पहले ही नई थार खरीदी थी।
एफएसओ सोमदत्त सोनकर ने बताया कि आग लगने की सूचना पर टीम मौके पर पहुंची थी। कुछ ही देर में काबू पा लिया गया। घटना के समय गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था। शुरुआती जांच में आग शार्टसर्किट से लगने की आशंका है।
