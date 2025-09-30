सरकारी क्वार्टर की तीन मंजिला बिल्डिंग पर लगाया आई लव मोहम्मद का बैनर, पार्षद की सूचना पर पहुंची आगरा पुलिस

आगरा के हरीपर्वत इलाके में नगला हरमुख के पास कुछ अज्ञात लोगों ने आई लव मोहम्मद के बैनर लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। स्थानीय पार्षद किशन नायक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर बैनर हटवाए और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है ताकि दोषियों की पहचान की जा सके और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।

जाागरण संवाददाता, आगरा। हरीपर्वत के लंगड़े की चौकी क्षेत्र स्थित नगला हरमुख में अराजकतत्वों ने माहौल बिगाड़ने के लिए आई लव मोहम्मद के बैनर लगा दिए। एक बैनर तो यहां जलकल विभाग के सरकारी क्वार्टर की तीन मंजिला बिल्डिंग पर लगा था। पुलिस ने बैनर हटवाने के साथ ही जांच शुरू कर दी है। बैनर लगाने वालों को सीसीटीवी फुटेज की मदद से चिह्नित करने का प्रयास किया जा रहा है।

लंगड़े की चौकी क्षेत्र के लोगों ने सोमवार सुबह नगला हरमुख के पास स्थित जलकल विभाग की स्टाफ क्वार्टर तीन मंजिला बिल्डिंग व आसपास आई लव मोहम्मद के पांच बैनर लगे देखे। जानकारी होने पर वार्ड नंबर 12 के पार्षद किशन नायक मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।

क्षेत्रीय पार्षद ने 112 पर काल करने के साथ ही थाने में दी तहरीर पार्षद के अनुसार कुछ बैनर स्थानीय लोगों ने हटा दिए। जबकि दो बैनर मौके पर पहुंची पुलिस ने हटवाए। उन्होंने हरीपर्वत थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। तहरीर में उन्होंने कहा है कि अज्ञात लोगों ने बैनर लगाकर शहर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है।