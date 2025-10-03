आगरा में हॉस्पिटल संचालक ने DJ कर्मचारियों को सरिया-डंडों से पीटा, एक का हाथ टूटा

आगरा के ट्रांस यमुना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के लिए तैयार हो रहे डीजे कर्मचारियों पर अस्पताल संचालक और कर्मचारियों ने हमला कर दिया। घटना 80 फुटा रोड स्थित एक अस्पताल के पास हुई जहाँ डीजे संचालक निरोत्तम सिंह राजघाट गंगाजी जाने की तैयारी कर रहे थे। आरोप है कि नशे में धुत अस्पताल कर्मचारियों ने गाली-गलौज की और मारपीट की जिसमें डीजे कर्मचारियों को गंभीर चोटें आईं।

जागरण संवाददाता, आगरा । ट्रांस यमुना क्षेत्र के कालिंदी विहार में मूर्ति विसर्जन के लिए तैयार हो रहे डीजे कर्मचारियों के साथ अस्पताल संचालक और स्टाफ ने लाठी डंडों और सरिया से मारपीट की। मारपीट का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। इसमें हास्पिटल संचालक व अन्य लोग डीजे कर्मचारियों को पीटने हुए दिख रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मामला थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के 80 फुटा रोड स्थित एक हास्पिटल का है। हास्पिटल के बराबर में डीजे संचालक का गोदाम है। डीजे संचालक निरोत्तम सिंह ने राजघाट गंगाजी जाने के लिए डीजे की बुकिंग की थी। बुकिंग के चलते पीड़ित निरोत्तम सिंह अपने कर्मचारियों के साथ बुधवार रात करीब 1:30 बजे राज घाट गंगा जी जाने के डीजे को गाड़ी में लगाकर उसकी वायरिंग चेक कर रहे थे।

नशेड़ियों ने की गाली-गौलज आरोप है इसी दौरान नशे की हालत में हास्पिटल से कुछ लोग आए और गाली-गलौज करने लगे। डीजे संचालक निरोत्तम सिंह ने उनसे कहा कि राजघाट गंगा जी जाना है। आरोप है कि इसी बात पर नशे में धुत हास्पिटल संचालक डाक्टर ने स्टाफ के साथ डीजे संचालक व कर्मचारियों की पिटाई कर दी। मारपीट में एक डीजे कर्मचारी के हाथ में फ्रेक्चर हुआ है।