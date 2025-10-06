Language
    आगरा में चांदी के कारखाने में लगी भीषण आग से मची अफरा-तफरी, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मेहनत से बुझाई

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 10:32 AM (IST)

    आगरा के नमक मंडी में स्थित श्रीजी मार्केट में एक चांदी के कारखाने में आग लग गई। आग लगने से बाजार में अफरा-तफरी मच गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई लेकिन कारखाने में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।

    चांदी के कारखाने में लगी आग को बुझाते दमकलकर्मी।

    जागरण संवाददाता, आगरा। सोमवार सुबह कोतवाली क्षेत्र की नमक मंडी स्थित श्रीजी मार्केट स्थित चांदी के कारखाने में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें उठीं और बाजार में हड़कंप मच गया।

    सूचना मिलते ही ईदगाह फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

    नमक मंडी में चांदी के कारखाने में लगी आग, अफरा-तफरी मची

    गनीमत यह रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, हालांकि कारखाने में रखा सामान जलकर राख हो गई। दमकल के अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। संभावना है कि शार्ट सर्किट से आग लगी होगी। 

