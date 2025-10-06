आगरा में चांदी के कारखाने में लगी भीषण आग से मची अफरा-तफरी, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मेहनत से बुझाई
आगरा के नमक मंडी में स्थित श्रीजी मार्केट में एक चांदी के कारखाने में आग लग गई। आग लगने से बाजार में अफरा-तफरी मच गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई लेकिन कारखाने में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।
जागरण संवाददाता, आगरा। सोमवार सुबह कोतवाली क्षेत्र की नमक मंडी स्थित श्रीजी मार्केट स्थित चांदी के कारखाने में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें उठीं और बाजार में हड़कंप मच गया।
सूचना मिलते ही ईदगाह फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
गनीमत यह रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, हालांकि कारखाने में रखा सामान जलकर राख हो गई। दमकल के अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। संभावना है कि शार्ट सर्किट से आग लगी होगी।
