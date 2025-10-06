आगरा में चांदी के कारखाने में लगी भीषण आग से मची अफरा-तफरी, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मेहनत से बुझाई

जागरण संवाददाता, आगरा। सोमवार सुबह कोतवाली क्षेत्र की नमक मंडी स्थित श्रीजी मार्केट स्थित चांदी के कारखाने में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें उठीं और बाजार में हड़कंप मच गया।

सूचना मिलते ही ईदगाह फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

नमक मंडी में चांदी के कारखाने में लगी आग, अफरा-तफरी मची

गनीमत यह रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, हालांकि कारखाने में रखा सामान जलकर राख हो गई। दमकल के अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। संभावना है कि शार्ट सर्किट से आग लगी होगी।