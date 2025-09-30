Language
    आगरा में खेत की रखवाली करते समय सांप काटने से किसान की मौत, परिवार में मातम

    By Satyendra Kumar Dubey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:37 PM (IST)

    आगरा के बड़ागांव में किसान सीताराम की खेत पर रखवाली करते समय सर्पदंश से दुखद मौत हो गई। रात में खेत पर सांप ने उन्हें डस लिया जिसके बाद अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। प्रशासन ने पोस्टमार्टम के बाद मुआवजे का आश्वासन दिया है। किसान की मौत से परिवार में शोक की लहर है और ग्रामीण प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं।

    खेत की रखवाली के दौरान सर्पदंश से किसान की मृत्यु।

    जागरण संवाददाता, आगरा। थाना क्षेत्र के बड़ागांव निवासी किसान सीताराम (50) की सोमवार देर रात खेत पर रखवाली करते समय सर्पदंश से मृत्यु हो गई। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है।

    बड़ागांव का सीताराम रोज की तरह रात को खेत की रखवाली के लिए गए थे। खेत पर बने मचान पर चारपाई पर लेटते समय कपड़ों में छिपे सांप ने अचानक पेट में डस लिया। डसे जाने के बाद उन्होंने साहस दिखाते हुए किसी तरह घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी।

    रात करीब 11 बजे परिजन आनन-फानन में उन्हें सीएचसी बाह लेकर पहुंचे। डाक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें आगरा रेफर कर दिया।

    आगरा पहुंचते समय उसकी मृत्यु हो गई। स्वजन की मांग पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तहसीलदार संपूर्ण कुलश्रेष्ठ ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद किसान के परिजनों को नियमानुसार मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

    किसान की मौत से परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। स्वजन रो-रोकर बेहाल हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सीताराम मेहनती व सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और अपनी खेती-बाड़ी से परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनकी आकस्मिक मृत्यु से परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीण प्रशासन से शीघ्र मुआवजा देने और पीड़ित परिवार की मदद करने की मांग कर रहे हैं।