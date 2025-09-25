नकली दवा सिंडिकेट का पर्दाफाश, औषधि विभाग की छापेमारी! भाई-भतीजे कर रहे थोक कारोबार

आगरा में नकली दवा सिंडिकेट का पर्दाफाश होने के बाद औषधि विभाग ने जांच शुरू कर दी है। बंसल हिमांशु अग्रवाल और गोगिया सहित 11 दुकानों की जांच हो चुकी है। कई डमी फर्में भी मिली हैं जिनके माध्यम से करोड़ों की खरीद-बिक्री की जा रही थी। औषधि विभाग दवा कारोबारियों के रिकॉर्ड खंगाल रहा है और संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।

जागरण संवाददाता, आगरा। नकली दवा सिंडिकेट द्वारा भाई, भतीजे सहित परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम पर थोक दवा की दुकानों के लाइसेंस लेकर करोड़ों की खरीद बिक्री की जा रही है। कई डमी फर्में भी हैं, बंसल मेडिकल एजेंसी की तीन फर्म और हे मां मेडको की दो फर्मों के पकड़े जाने के बाद एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों द्वारा संचालित की जा रही थोक और खुदरा दवा की दुकानों की औषधि विभाग की टीम ने जांच शुरू कर दी है।

एक दर्जन दवा कारोबारी चिन्हित किए गए हैं, जिनके स्वजनों के नाम से कई फर्म संचालित हो रही हैं। औषधि विभाग ने स्पेशल टास्क फोर्स के साथ 22 अगस्त को फव्वारा स्थित बंसल मेडिकल एजेंसी और हे मां मेडिको पर छापा मारा था।

जांच में बंसल मेडिकल एजेंसी के संचालक संजय बंसल द्वारा अपने भाई मुकेश बंसल और भतीजे सोहित बंसल के नाम से भी दो फर्म मिली। इसमें से एक फर्म पर दवाओं का कोई स्टाक नहीं मिला, जबकि दवाओं की खरीद बिक्री की जा रही थी।

सहायक औषधि आयुक्त अतुल उपाध्याय ने बताया कि ऐसे दवा कारोबारी चिन्हित किए जा रहे हैं जिनके परिजनों के नाम से कई फर्में संचालित हो रही हैं। इनके द्वारा परिजनों के नाम पर डमी फर्म बनाकर दवाओं की खरीद बिक्री की जा रही है, एक ही फर्म से ज्यादा दवाओं की बिक्री करने पर पकड़ में आ सकते हैं।