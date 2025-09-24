आगरा डीएम के सख्त आदेश, दुकानों पर नई और पुरानी रेट लिस्ट अनिवार्य... मनमानी पर होगी सख्त कार्रवाई

आगरा में अब सभी दुकानों पर नई और पुरानी रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य है। डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने निर्देश दिया कि मनमाने दाम पर सामान बेचने पर सख्त कार्रवाई होगी। जीएसटी के बदलाव का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है। पीएनजी आपूर्ति की दिक्कतों के लिए शिविर लगेगा। व्यापारियों से फुटपाथ पर अतिक्रमण न करने की अपील की गई है।

जागरण संवाददाता, आगरा। शहर से लेकर देहात की सभी होलसेल और रिटेल की दुकानों में सामानों की नई और पुरानी रेट लिस्ट लगेगी। मनमाने रेट पर अगर सामान को बेचते हुए कोई भी दुकानदार पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जीएसटी के स्लैब में बदलाव का लाभ प्रत्येक उपभोक्ता को मिलना जरूरी है।

मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में यह दिशा निर्देश डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने दिए। जिलास्तरीय उद्योग बंधु में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की आपूर्ति को लेकर आ रही दिक्कतों को लेकर कलक्ट्रेट सभागार में जल्द ही शिविर लगने जा रहा है।

डीएम बोले जीएसटी के स्लैब में हुए बदलाव का लाभ प्रत्येक उपभोक्ता को मिलना जरूरी बैठक में डीएम ने कहा कि जीएसटी-2 से जीवन रक्षक दवाओं से लेकर आवश्यक वस्तुओं के दाम में कमी आई है। पूर्व के मुकाबले रेट में कितने कम हुए हैं। इसकी जानकारी उपभोक्ता को देना जरूरी है। प्रत्येक दुकान में नई और पुरानी रेट लिस्ट होनी चाहिए। डीएम ने संबंधित विभागों को प्रचार प्रसार के लिए भी कहा।

मनमानी करने वाले दुकानदारों पर होगी कार्रवाई, पीएनजी को लेकर कलेक्ट्रेट में जल्द लगेगा शिविर बैठक में व्यापारियों ने नमक की मंडी में बिजली के तारों के लटकने की समस्या को उठाया। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि मोती प्लाजा से लेकर चांदी वाली गली तक लटकते तारों को ठीक कर दिया गया है। बैठक में व्यापारी नेता टीएन अग्रवाल, एडीएम वित्त एवं राजस्व शुभांगी शुक्ला, अपर नगरायुक्त शिशिर कुमार, सोनाली बिंदल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।