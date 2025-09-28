18 अक्टूबर से शुरू होगा बटेश्वरनाथ मेला, दीपोत्सव और यमुना आरती होगी खास

आगरा में जिला पंचायत सभागार में विकास योजनाओं और आगामी बटेश्वर मेले की तैयारियों पर चर्चा हुई। मेले में दीपोत्सव और यमुना आरती मुख्य आकर्षण होंगे जो 18 अक्टूबर से शुरू होगा। जिले में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मिनी स्टेडियम बनाए जा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में सौंदर्यकरण कार्य चल रहा है। जीएसटी सुधारों के लिए धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया गया।

जागरण संवाददाता, आगरा। जिला पंचायत सभागार, बालूगंज में शनिवार को बैठक का आयोजन हुआ। इसमें विकास योजनाओं की प्रगति और आगामी बटेश्वर मेले की तैयारियों पर चर्चा हुई। इस बार मेले में दीपोत्सव और यमुना आरती खास होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष डा. मंजू भदौरिया ने बताया कि जिला पंचायत द्वारा 18 अक्टूबर से 9 नवंबर तक भव्य, दिव्य और आलौकिक बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान दीपोत्सव, यमुना आरती, रामलीला-रासलीला, लोकगायन, खेल प्रतियोगिताएं (मिनी मैराथन, कबड्डी, वालीबॉल, क्रिकेट टूर्नामेंट, दंगल) एवं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पशु मेले का पंजीकरण 14 अक्टूबर से प्रारंभ होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बैठक में बताया गया कि जिले में खेलों को बढ़ावा देने हेतु जोगरा खुर्द, जैतपुर कलां, किरावली व एत्मादपुर में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रगति पर है। साथ ही विभिन्न महापुरुषों के नाम पर 15 नवीन क्रीड़ास्थल तैयार किए जा रहे हैं।

तेजी से हो रहा सौंदर्यीकरण ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, नालियों, शौचालयों और जलाशयों के सौन्दर्यीकरण कार्य भी तेजी से किये जा रहे हैं। जीएसटी सुधार पर धन्यवाद प्रस्ताव बैठक में सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लागू किए गए जीएसटी (2) सुधार के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया।