    कोरियर कंपनी के 15 लाख उड़ाए, पुलिस ने आरोपित को किया गिरफ्तार

    By Neelesh Kumar Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 10:52 AM (IST)

    आगरा के रकाबगंज थाना पुलिस ने कोरियर कंपनी से 15 लाख रुपये की चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 11 लाख रुपये बरामद किए हैं। राजकुमार सिंह नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके कर्मचारी ने 15 लाख रुपये का पैकेट मथुरा भेजने के लिए दिया था लेकिन वह गंतव्य तक नहीं पहुंचा।

    कोरियर कंपनी के 15 लाख चोरी करने का आरोपित गिरफ्तार। जागरण

    जागरण संवाददाता, आगरा । कोरियर कंपनी से 15 लाख रुपये चोरी करने के आरोपित को रकाबगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित से 11 लाख रुपये बरामद किए।

    बसई खेरागढ़ के निवासी राजकुमार सिंह ने थाना रकाबगंज में 21 सितंबर को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि वह पीतांबरा एक्सप्रेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कोरियर सेवा चलाते हैं, जिसकी शाखा मथुरा में है।

    पैकेट कोरियर संचालक को नहीं दिया

    17 सितंबर को उनके कर्मचारी ने प्राइवेट बस के हेल्पर गांव छान थाना दबोह भिंड निवासी अमित कुमार उर्फ गिर्राज को 15 लाख रुपये रुखे पैकेट मथुरा में राजकुमार सिंह को देने के लिए दिया था। आरोपित ने पैकेट कोरियर संचालक को नहीं दिया।

    थाना प्रभारी सौरभ सिंह ने बताया कि शनिवार को आरोपित को सेंट एंथोनी स्कूल के पास से गिरफ्तार किया। उनके पास से 11 लाख रुपये व चोरी किए गए रुपयों से खरीदी गई सोने की एक अंगूठी, कान की बाली भी बरामद की गई।