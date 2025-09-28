कोरियर कंपनी के 15 लाख उड़ाए, पुलिस ने आरोपित को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, आगरा । कोरियर कंपनी से 15 लाख रुपये चोरी करने के आरोपित को रकाबगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित से 11 लाख रुपये बरामद किए।

बसई खेरागढ़ के निवासी राजकुमार सिंह ने थाना रकाबगंज में 21 सितंबर को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि वह पीतांबरा एक्सप्रेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कोरियर सेवा चलाते हैं, जिसकी शाखा मथुरा में है।

पैकेट कोरियर संचालक को नहीं दिया

17 सितंबर को उनके कर्मचारी ने प्राइवेट बस के हेल्पर गांव छान थाना दबोह भिंड निवासी अमित कुमार उर्फ गिर्राज को 15 लाख रुपये रुखे पैकेट मथुरा में राजकुमार सिंह को देने के लिए दिया था। आरोपित ने पैकेट कोरियर संचालक को नहीं दिया।