Truck Fire Agra: कंटेनर में लगी आग ने फैलाई नेशनल हाईवे पर दहशत, चालक-खलासी ने कूदकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, आगरा। एत्मादपुर के पास नेशनल हाईवे पर मंगलवार सुबह छह बजे फिरोजाबाद की ओर जा रहा कारों से लदा कंटेनर अचानक आग की चपेट में आ गया। आग लगते ही चालक और खलासी ने सूझबूझ दिखाते हुए कंटेनर से कूदकर अपनी जान बचाई।

हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

नेशनल हाईवे पर कंटेनर में आग, चालक-खलासी ने कूदकर बचाई जान

इस दौरान हाईवे पर यातायात बाधित रहा और वाहनों की लंबी कतार लग गई। कंटेनर में लदी सभी कारें सुरक्षित रहीं। स्थानीय लोगों के अनुसार यदि आग तेजी से फैलती तो बड़ा हादसा हो सकता था। दमकल ने समय रहते आग पर काबू पा लिया।