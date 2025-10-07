Truck Fire Agra: कंटेनर में लगी आग ने फैलाई नेशनल हाईवे पर दहशत, चालक-खलासी ने कूदकर बचाई जान
Agra News आगरा के एत्मादपुर में नेशनल हाईवे पर कारों से लदे एक कंटेनर में आग लग गई। चालक और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हाईवे पर यातायात बाधित रहा। कंटेनर में लदी कारें सुरक्षित हैं। समय रहते आग पर काबू पाने से बड़ा हादसा टल गया।
जागरण संवाददाता, आगरा। एत्मादपुर के पास नेशनल हाईवे पर मंगलवार सुबह छह बजे फिरोजाबाद की ओर जा रहा कारों से लदा कंटेनर अचानक आग की चपेट में आ गया। आग लगते ही चालक और खलासी ने सूझबूझ दिखाते हुए कंटेनर से कूदकर अपनी जान बचाई।
हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
नेशनल हाईवे पर कंटेनर में आग, चालक-खलासी ने कूदकर बचाई जान
इस दौरान हाईवे पर यातायात बाधित रहा और वाहनों की लंबी कतार लग गई। कंटेनर में लदी सभी कारें सुरक्षित रहीं। स्थानीय लोगों के अनुसार यदि आग तेजी से फैलती तो बड़ा हादसा हो सकता था। दमकल ने समय रहते आग पर काबू पा लिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।