Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आगरा में दशहरा पर खूब चमका बाजार, GST की नई दरें लागू होने से दो हजार कारें-दोपहिया वाहन बिके

    By Ambuj Upadhyay Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 01:12 PM (IST)

    विजयादशमी पर आगरा में कार दोपहिया वाहन और एलईडी टीवी बाजार में खूब रौनक रही। जीएसटी में कमी के कारण कारों की कीमतों में गिरावट आई जिससे 600 से अधिक कारों और 1400 से अधिक दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई। इलेक्ट्रॉनिक बाजार में एलईडी टीवी की मांग बढ़ी खासकर 55 से 65 इंच के टीवी पसंद किए गए। स्कार्पियो एन और क्रेटा जैसे वाहनों की मांग अधिक रही।

    prefferd source google
    Hero Image
    दशहरा पर खूब चमका बाजार, 600 कार-1400 दोपहिया की बिक्री।

    जागरण संवाददाता, आगरा। विजय दशमी पर कार, दोपहिया और एलईडी का बाजार खूब चमचमाया। 600 से अधिक कार और 1400 से अधिक दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई। हालांकि दो दिन के बैंक अवकाश के कारण कागजी प्रक्रिया नहीं हो पाने के कारण कुछ लोगों को निराश भी होना पड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शोरूम संचालकों की मानें तो जीएसटी का भार घटने से बाजार में जमकर कारोबार हुआ है। केंद्र सरकार ने गत 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरों को लागू करने की घोषणा की थी। इसके बाद से ही बाजार में उछाल की संभावना जताई जा रही थी।

    1200 सीसी तक की छोटी कारों पर जीएसटी 10 प्रतिशत घटने से इनकी कीमत 60 हजार तक घट गई और 1500 सीसी से अधिक लग्जरी, एसयूवी कारों पर डेढ़ लाख रुपये और कई वैरिएंट पर तीन लाख और उससे अधिक का भी अंतर आया है।

    जीएसटी में बदलाव के बाद विजय दशमी के लिए 600 से अधिक कारों की बुकिंग हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त कुछ लोग सीधे खरीद करने पहुंचे। बैंक अवकाश होने के कारण कागजी प्रक्रिया नहीं होने से अधिकांश शोरूम से कई लोग निराश होकर भी लौटे।

    दोपहिया वाहनों के शोरूम पर भी सुबह से भीड़ जुटी और परंपरागत स्कूटर, कार के साथ ही स्पोर्ट्स, क्रूज बाइक का क्रेज भी जमकर दिखा। जीएसटी स्लैब में बदलाव के कारण अधिकांश माडल पर 17 हजार तक तो कुछ पर इससे अधिक भी मूल्य घटे हैं। इधर, विजयदशमी पर इलेक्ट्रानिक बाजार में भी खून रौनक नजर आई। लोगों में एलईडी टीवी घर ले जाने की होड़ नजर आई।

    हर कोई 55 से 65 इंच टीवी ले जाना चाहता है। एआइ फीचर ने भी लोगों को खूब लुभाया। इसके साथ ही कई कंपनियों ने वारंटी को एक से तीन वर्ष किया है, जिससे मांग बढ़ी है। 100 इंच तक की एलईडी पसंद की जा रही है। वाशिंग मशीन में सेमीआटोमैटिक ने बाजार में कब्जा जमा रखा है, जबकि टाप लोड की प्रीमियम क्लास में जबरदस्त मांग है।

    रेफ्रीजरेटर में फ्रंट ग्लास और ग्लास शेल्फ सहित डबल डोर भी खूब पसंद किया गया। ----- स्कार्पियों एन का, थ्री एक्सओ की खूब मांग, वैन्यू, क्रेटा बनी पहली पसंद टाटा की हैरियर, सफारी, महिंद्रा एक्सयूवी 700, इनोवा क्रिस्टा पर की मांग खूब है। महिंद्रा की स्कार्पियों एन को सर्वाधिक पसंद किया जा रहा है। इस पर जीएसटी के कारण सवा लाख रुपये घटे हैं।

    इसके बाद 3 एक्सओ की मांग है, जबकि थार को भी खूब पसंद किया जा रहा है। इस पर एक से सवा लाख रुपये का अंतर आया है। हुंडई की क्रेटा, अल्काजार की मांग सर्वाधिक है। वहीं वैन्यू की मांग भी खूब बनी हई है। इस पर 11 प्रतिशत अंतर आया है। ये 29 प्रतिशत टैक्स देय था।

    मारुति की आल्टो के10, एस-प्रेसो, सिलेरियो, इग्निस, वैगनआर सहित सीएनजी वैरिएंट की मांग है। मर्सिडीज बेंज की एसयूवी रेंज की मांग है। जीएलई और जीएलएस माडल को सर्वाधिक पसंद किया जा रहा है। किया की सेल्टोस पर 45 प्रतिशत टैक्स था, जो घटकर 40 रह जाएगा।

    स्पोर्ट्स, क्रूज बाइक सहित एक्टिवा, ई-बाइक की रही मांग

    विभिन्न कंपनियों की स्पोर्ट्स, क्रूज बाइक सहित, ई-बाइक की जबरदस्त मांग है। होड़ा, बजाज, हीरो, टीवीएस, रायल एनफील्ड, सुजुकी, यामाहा सहित दूसरे ब्रांड के शोरूम पर खूब खरीदारी हुई। 350सीसी के दोपहिया वाहनों पर 10 प्रतिशत जीएसटी घट गया है।

    होंडा का एक्टिवा स्टैंडर्ड, एक्टिवा डीलक्स सर्वाधिक मांग में है, इन पर आठ से 10 हजार का अंतर है। होंडा शाइन 125, एसपी 125, शाइन 100 भी खूब पसंद किए जा रहे हैं। बजाज की बाइक में 125 सीसी की सर्वाधिक मांग है। पल्सर 125 नियोन, पल्सर 125 कार्बन, पल्सर एन 160 भी खूब पसंद की जा रही हैं। इन पर 10 से 12 हजार का अंतर है।

    पल्सर आरएक्स 200 पर 15 से 16 हजार रुपये घटे हैं। वहीं बजाज की डामिनार 400 सीसी पर मूल्य की वृद्धि हो गई है, जिससे 15 हजार रुपये अधिक हैं। टीवीएस के जूपिटर की मांग अधिक है। बुलेट 350 सीसी के मूल्यों में भी 16 हजार से 17 हजार रुपये का अंतर है।

    ई-स्कूटर पर पहले से ही 18 प्रतिशत जीएसटी था, इसलिए कोई राहत नहीं मिली है। नान ब्रांड से लेकर ब्रांडेड इलेक्ट्रिक स्कूटर काे पसंद किया जा रहा है।

    विजय दशमी पर 22 से अधिक गाड़ियों की डिलीवरी हुई। विशेष अनुमति लेकर लोगों को घर कार ले जाने का सपना साकार किया। इसके साथ ही धनतेरस और दीपावली के लिए भी खूब बुकिंग हुई। क्रेटा और वैन्यू की सर्वाधिक मांग थी।

    मयंक बंसल, डायरेक्टर, अरविंद ग्रुप

    एक्टिवा की मांग तो सर्वाधिक रहती ही है। शाइन 100 को भी खूब पसंद किया गया है। सीबी 350 को युवाओं खूब पसंद किया। विजय दशमी पर 120 वाहनों की डिलवरी हुई।

    अमरेंद्र जैन, आनंद जी होंडा

    एलईडी टीवी में 55 इंच से ऊपर की मांग सर्वाधिक हो रही है। हर कोई घटी हुई जीएसटी और त्योहार के चल रहे आफर का लाभ लेना चाहता है। रैफ्रीजरेटर, वाशिंग मशीन, एसी सहित दूसरी चीजों की मांग है।

    राहुल अग्रवाल, आरके मार्केटिंग, सिकंदरा-बोदला रोड