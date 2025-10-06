Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आगरा में जमीनी विवाद में भाई की हत्या, कूड़ा डालने को लेकर हुआ भाइयों में झगड़ा; तनाव को देखते हुए पुलिस तैनात

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 12:19 PM (IST)

    आगरा के ताजगंज क्षेत्र के बजहेरा गांव में जमीन विवाद में एक भाई की हत्या से सनसनी फैल गई। कूड़ा डालने को लेकर दो सगे भाइयों मुकेश और श्रीकृष्ण के बीच झगड़ा हुआ जिसमें मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और गांव में तनाव व्याप्त है।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    संवाद सूत्र, जागरण-फतेहाबाद। थाना ताजगंज क्षेत्र के गांव बजहेरा में सोमवार सुबह दो सगे भाइयों के बीच हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। जमीन पर कूड़ा डालने के मामूली विवाद में मंझले भाई की मौत हो गई। घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार, बजहेरा निवासी मुकेश कुशवाहा उर्फ सनी 35 वर्ष पुत्र दाताराम सोमवार सुबह अपनी जमीन पर मौजूद थे। इसी दौरान बड़ा भाई श्रीकृष्ण वहां कूड़ा डालने के लिए पहुंच गया। इस पर मुकेश ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उसे पिता द्वारा दी गई अपनी जमीन पर कूड़ा डालना चाहिए, न कि उसकी जमीन पर।

    जमीन के विवाद में भाई की हत्या, गांव में सनसनी

    कहासुनी बढ़ते-बढ़ते मारपीट में बदल गई। ग्रामीणों के अनुसार झगड़े के दौरान मुकेश को गंभीर चोट लग गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

    पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा

    सूचना पर ताजगंज थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में भारी भीड़ जमा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। 