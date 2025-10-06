आगरा में जमीनी विवाद में भाई की हत्या, कूड़ा डालने को लेकर हुआ भाइयों में झगड़ा; तनाव को देखते हुए पुलिस तैनात

आगरा के ताजगंज क्षेत्र के बजहेरा गांव में जमीन विवाद में एक भाई की हत्या से सनसनी फैल गई। कूड़ा डालने को लेकर दो सगे भाइयों मुकेश और श्रीकृष्ण के बीच झगड़ा हुआ जिसमें मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और गांव में तनाव व्याप्त है।

संवाद सूत्र, जागरण-फतेहाबाद। थाना ताजगंज क्षेत्र के गांव बजहेरा में सोमवार सुबह दो सगे भाइयों के बीच हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। जमीन पर कूड़ा डालने के मामूली विवाद में मंझले भाई की मौत हो गई। घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई।

जानकारी के अनुसार, बजहेरा निवासी मुकेश कुशवाहा उर्फ सनी 35 वर्ष पुत्र दाताराम सोमवार सुबह अपनी जमीन पर मौजूद थे। इसी दौरान बड़ा भाई श्रीकृष्ण वहां कूड़ा डालने के लिए पहुंच गया। इस पर मुकेश ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उसे पिता द्वारा दी गई अपनी जमीन पर कूड़ा डालना चाहिए, न कि उसकी जमीन पर।