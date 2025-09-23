Agniveer Recruitment Rally: 55 हजार युवाओं के लिए खुशखबरी, जनवरी में अग्निवीर भर्ती रैली; 12 जिलों के युवक जुटेंगे

आगरा में सेना भर्ती कार्यालय द्वारा जनवरी 2026 में अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। 20 दिनों तक चलने वाली इस रैली में 55 हजार से अधिक युवा भाग लेंगे जिन पर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। एकलव्य स्टेडियम सहित कई स्थानों पर विचार किया जा रहा है लेकिन अभी स्थल तय नहीं हुआ है। 1600 मीटर दौड़ अहम होगी और टैटू होने पर प्रवेश नहीं मिलेगा।

जागरण संवाददाता, आगरा। सेना भर्ती कार्यालय की ओर से अग्निवीर भर्ती रैली जनवरी 2026 में होगी। 20 दिनों तक चलने वाली रैली में उत्तीर्ण युवा ही भाग ले सकेंगे। भर्ती कार्यालय द्वारा एकलव्य स्टेडियम सहित अन्य को चिन्हित किया गया है, लेकिन मेट्रो कार्य के चलते अभी स्थल को फाइनल नहीं किया गया है। रैली में शामिल होने वाले 55 हजार युवाओं पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से नजर रखी जाएगी।

20 दिनों तक चलेगी रैली, सेना भर्ती कार्यालय जल्द फाइनल करेगी स्थल सेना भर्ती कार्यालय, आगरा की ओर से हर साल अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाती है। साढ़े तीन माह पूर्व 12 जिलों के युवाओं के पंजीकरण कराए गए थे। एक लाख से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया। ऑनलाइन परीक्षा में 90 हजार के आसपास युवा बैठे। उत्तीर्ण युवाओं को भर्ती रैली में शामिल होने वाले का मौका मिलेगा।

55 हजार से अधिक युवा होंगे शामिल, सीसीटीवी और ड्रोन से रखी जाएगी नजर सेना के एक अधिकारी ने बताया कि 20 दिनों तक चलने वाली रैली जनवरी के पहले सप्ताह से चालू होगी। हर दिन तीन से चार हजार युवाओं को बुलाया जाएगा। प्रत्येक तहसील के दो से तीन युवा होंगे। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से नजर रखी जाएगी। अभी तक रैली एकलव्य स्टेडियम में हो रही थी।

नहीं होना चाहिए टैटू अगर किसी युवा के शरीर के किसी भी अंग में टैटू मिलता है या फिर टैटू के दाग मिलते ही तो सेना में भर्ती कर उसका सपना टूट सकता है। टैटू बनवाने वाले युवाओं को सेना में प्रवेश नहीं मिलता है।

1600 मीटर दौड़ है अहम सेवानिवृत्त मेजर जनरल प्रताप दयाल का कहना है कि अग्निवीर भर्ती रैली में 1600 मीटर दौड़ अहम होती है। यह दौड़ साढ़े पांच मिनट में पूरी करनी होती है। इस बार दौड़ दो ग्रुप में होगी। पूर्व में यह एक ही ग्रुप में होती थी। दौड़ से पूर्व दस्तावेजों की जांच की जाएगी।