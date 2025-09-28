Language
    होटल पर धावा, धरा गया 'बाबा'... किसने दी चैतन्यानंद सरस्वती को शरण अब खुलेगा राज; 4 दिन से बदल रहा था ठिकाने

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 10:30 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को आगरा के एक होटल से गिरफ्तार किया। वह शनिवार शाम से होटल में ठहरा था लेकिन उसकी लोकेशन चार दिन पहले मिली थी जिससे पता चलता है कि वह आगरा में ठिकाने बदल रहा था। दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और उसे शरण देने वालों पर शिकंजा कस सकती है।

    छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपित प्रबंधन संस्थान के प्रबंधक चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ ​​पार्थसारथी। फाइल

    जागरण संवाददाता, आगरा। छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपित प्रबंधन संस्थान के प्रबंधक चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ ​​पार्थसारथी को दिल्ली पुलिस ने शनिवार देर रात आगरा के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया।

    आरोपित इस होटल में शनिवार शाम से ठहरा था, जबकि आगरा में होने की लोकेशन चार दिन पहले बुधवार को मिली थी। इससे स्पष्ट है कि वह आगरा में रहकर ही अपने ठिकाने बदलता रहा। दिल्ली पुलिस उससे ठिकानों के बारे में पूछताछ कर रही है।

    बुधवार को मिली थी आगरा में लोकेशन

    छात्राओं से यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली से फरार हुए चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी की लोकेशन बुधवार को आगरा में मिली थी। तभी से दिल्ली पुलिस आगरा में डेरा डाले हुए थी। वहीं दिल्ली पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर आगरा की सर्विलांस टीम व एसओजी डीसीपी सिटी सोनम कुमार के नेतृत्व में चैतन्यानंद की तलाश में जुटे थे।

    बुधवार को ही आगरा आया था

    दिल्ली पुलिस का मनना है कि आरोपित चैतन्यानंद बुधवार से ही आगरा में छिपा हुआ था। जबकि जिस होटल से उसकी गिरफ्तार हुई है, वहां वह शनिवार शाम से ठहरा था। दिल्ली पुलिस के अनुसार ऐसे में उसने आगरा में रहकर अपने ठिकाने बदले। दिल्ली पुलिस इस संबंध में उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के आधार पर आरोपित को शरण देने वालों का भी शिकंजा कसा जा सकता है।

    लुकआउट नोटिस भी किया था जारी

    बता दें कि बुधवार को आरोपी की लोकेशन आगरा में मिली। पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और आरोपी के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया। दिल्ली पुलिस रविवार तड़के 3 बजे ताजगंज इलाके में फतेहाबाद रोड स्थित होटल फर्स्ट पहुंची। होटल कर्मचारी भरत ने बताया कि दिल्ली क्राइम ब्रांच के दो अधिकारी सादे कपड़ों में होटल आए और रजिस्टर की जांच की। 