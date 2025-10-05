Language
    Agra News: आवास विकास परिषद ने सिकंदरा में अतिक्रमण हटाया, 105 करोड़ की जमीन मुक्त

    By Nirlosh Kumar Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 06:56 AM (IST)

    आगरा में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने सिकंदरा योजना के सेक्टर 13 में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जिसमें सिकंदरा-बोदला पुल के पास 5500 वर्ग मीटर भूमि से अवैध निर्माण हटाए गए जिसकी बाजार कीमत लगभग 105 करोड़ रुपये है। परिषद ने पहले नोटिस जारी किए थे लेकिन कब्जा न हटाने पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई जिसमें 50 से अधिक झोपड़ियां और खोखे हटाए गए।

    आगरा: आवास विकास परिषद ने हटवाया 5500 वर्ग मीटर भूमि से कब्जा।

    जागरण संवाददाता, आगरा। उप्र आवास एवं विकास परिषद ने शनिवार को सिकंदरा योजना के सेक्टर 13 में अतिक्रमण अभियान चलाया। सिकंदरा-बोदला पुल के समीप की गई कार्रवाई में 5500 वर्ग मीटर भूमि से कब्जा हटवाया गया। परिषद ने इस भूमि का बाजार मूल्य करीब 105 करोड़ रुपये आंका है।

    उप्र आवास एवं विकास परिषद सिकंदरा योजना की अपनी संपत्तियों से कब्जा हटवा रहा है। सेक्टर दो के बाद शनिवार को सेक्टर-13 में कार्रवाई की गई। अधीक्षण अभियंता अतुल कुमार के आदेश पर अधिशासी अभियंता अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रवर्तन दल ने अभियान चलाया। परिषद की भूमि पर 50 से अधिक झोंपड़ियां व खोखे अवैध रूप से लोगों ने बना रखे थे।

    उन्हें पूर्व में मौखिक चेतावनी के साथ ही नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन एक वर्ष का समय बीतने पर भी कब्जा नहीं हटाया गया था। कार्रवाई का लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन प्रवर्तन दल के आगे किसी की नहीं चली।

    प्रवर्तन दल अधिकारी कर्नल जीएम खान ने बताया कि लोगों के सामान हटाने के बाद बुलडोजर से अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। यहां बनीं कार वर्कशाप, स्कूटर-मोटर साइकिल मैकेनिकों के खोखे भी हटाए गए। यहां चल रहे मार्बल-स्टोन के व्यवसाय को आठ अक्टूबर तक हटाने का नोटिस दिया गया है। समय सीमा समाप्त होने पर इस भूमि को भी खाली कराया जाएगा।