Agra News: आवास विकास परिषद ने सिकंदरा में अतिक्रमण हटाया, 105 करोड़ की जमीन मुक्त

आगरा में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने सिकंदरा योजना के सेक्टर 13 में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जिसमें सिकंदरा-बोदला पुल के पास 5500 वर्ग मीटर भूमि से अवैध निर्माण हटाए गए जिसकी बाजार कीमत लगभग 105 करोड़ रुपये है। परिषद ने पहले नोटिस जारी किए थे लेकिन कब्जा न हटाने पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई जिसमें 50 से अधिक झोपड़ियां और खोखे हटाए गए।

जागरण संवाददाता, आगरा। उप्र आवास एवं विकास परिषद ने शनिवार को सिकंदरा योजना के सेक्टर 13 में अतिक्रमण अभियान चलाया। सिकंदरा-बोदला पुल के समीप की गई कार्रवाई में 5500 वर्ग मीटर भूमि से कब्जा हटवाया गया। परिषद ने इस भूमि का बाजार मूल्य करीब 105 करोड़ रुपये आंका है।

उप्र आवास एवं विकास परिषद सिकंदरा योजना की अपनी संपत्तियों से कब्जा हटवा रहा है। सेक्टर दो के बाद शनिवार को सेक्टर-13 में कार्रवाई की गई। अधीक्षण अभियंता अतुल कुमार के आदेश पर अधिशासी अभियंता अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रवर्तन दल ने अभियान चलाया। परिषद की भूमि पर 50 से अधिक झोंपड़ियां व खोखे अवैध रूप से लोगों ने बना रखे थे।

उन्हें पूर्व में मौखिक चेतावनी के साथ ही नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन एक वर्ष का समय बीतने पर भी कब्जा नहीं हटाया गया था। कार्रवाई का लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन प्रवर्तन दल के आगे किसी की नहीं चली।