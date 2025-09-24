120 करोड़ रुपये की जमीन पर बुलडोजर चलवाकर हटाया अतिक्रमण, आवास विकास की सिकंदरा योजना में बड़ी कार्रवाई

आगरा में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने सिकंदरा योजना के सेक्टर-दो सी में बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 करोड़ रुपये की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस भूमि पर बनी 90 झुग्गी-झोपड़ियों को हटाया गया। विरोध के बावजूद प्रवर्तन दल ने कार्रवाई की। एडीए ने फतेहपुर सीकरी रोड पर अवैध निर्माण को सील कर दिया।

जागरण संवाददाता, आगरा। उप्र आवास एवं विकास परिषद ने मंगवलार को सिकंदरा योजना में 120 करोड़ रुपये से अधिक की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। सेक्टर-दो सी में परिषद की करीब 11 हजार वर्ग मीटर भूमि पर 90 झुग्गी-झाेंपड़ी अवैध रूप से बनी थीं। कार्रवाई का विरोध भी हुआ, लेकिन प्रवर्तन दल के आगे किसी की एक नहीं चली। इस भूमि की ई-नीलामी 30 सितंबर को होनी है।

सिकंदरा योजना के सेक्टर-दो सी में की मंगलवार को कार्रवाई अधीक्षण अभियंता अतुल कुमार के निर्देश पर अधिशासी अभियंता सूरजपाल सिंह के नेतृत्व में प्रवर्तन दल ने पुिस के सहयोग से अभियान चलाया। भूमि पर अवैध कब्जा करने वालाें को पूर्व में कई बार नोटिस और मौखिक चेतावनी दी गई। उनके द्वारा जगह खाली नहीं किए जाने पर मंगलवार को कार्रवाई की गई।

विरोध सफल नहीं होने पर लोगों ने स्वयं अपना सामान हटाना शुरू कर लिया। शाम तक जेसीबी से भूमि को समतल कर दिया गया। प्रवर्तन दल अधिकारी कर्नल जीएम खान, सहायक अभियंता गजेंद्र, अवर अभियंता मयंक, सुनील, आकाश आदि मौजूद रहे।