यूपी में सिर्फ इन लोगों को नया राशन कार्ड बनवाने का मिल रहा मौका, जल्दी करें आवेदन
आगरा के देहात क्षेत्र में नया राशन कार्ड बनवाने का रास्ता खुल गया है। ऑनलाइन आवेदन करने पर सत्यापन के बाद राशन कार्ड बनेगा और सरकारी राशन मिलना शुरू ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। देहात क्षेत्र में नया राशन कार्ड बनवाए जाने का रास्ता खुल चुका है। इसके लिए आनलाइन आवेदन करना होगा। सत्यापन के बाद आपका राशन कार्ड बन जाएगा और सरकारी राशन मिलना आरंभ हो जाएगा।
आयकरदाता, वाहन स्वामी और अधिक भूमि वाले अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त हुए हैं, इसके बाद ही रास्ता साफ हुआ है। इससे पहले देहात क्षेत्र में नया राशन कार्ड बनवाए जाने की गुंजाइश नहीं थी।
जिले में सात लाख से अधिक राशन कार्ड धारक हैं। शासन स्तर से ही आयकरदाता, वाहन स्वामी और अधिक भूमि वालों का डाटा ट्रेस किया गया। ऐसे लोगों की बड़ी संख्या सामने आई। जिसे शासन स्तर से जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय भेजा गया।
सूची के आधार पर उनका सत्यापन किया गया। ऐसे सभी अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। जिसके चलते नए पात्र लोगों को नया राशन कार्ड बनवाए जाने का मौका मिल सकेगा। शहरी क्षेत्र में लक्ष्य के मुताबिक राशन कार्ड की संख्या कम है।
वहीं, देहात क्षेत्र में लक्ष्य के मुताबिक राशन कार्ड पूरे थे। शासन स्तर से सभी राशन कार्ड धारकों का सत्यापन किया गया। आधार कार्ड लिंक होने के कारण सारा डाटा आनलाइन मिल गया।
जिसके चलते ऐसे अपात्र लाभार्थी पकड़ में आ गए। जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार ने कहा कि अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त हो जाने के बाद नए राशन कार्ड बनने का रास्ता साफ हो गया है। आवेदन आ भी रहे हैं। सत्यापन के बाद पात्रों के राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।