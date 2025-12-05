नारकोटिक्स टीम ने आगरा में पकड़ी बड़ी मात्रा में चरस, कार के दरवाजों में छिपाकर करते थे तस्करी

जागरण संवाददाता, आगरा। होटलों में देर रात तक चलने वाली पार्टियों में नशे की डोज पहुंचाने वाले सौदागर पुलिस की गिरफ्त में हैं।

आगरा में थाना कमलानगर पुलिस और नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एनटीएफ) ने शुक्रवार को संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल की है।

टीम ने तस्करी कर लाई जा रही करीब 10 किलो चरस बरामद की है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग एक करोड़ रुपये बताई गई है। पुलिस के अनुसार, तिहाड़ जेल से छूटे दो तस्कर चरस की खेप को आगरा ला रहे थे।