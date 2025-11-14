House Tax जमा न करना पड़ेगा भारी, आगरा नगर निगम होटल और मैरिज होम की कुर्की करने को तैयार
आगरा नगर निगम ने गृहकर के बड़े बकायेदारों के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किए हैं। ताजगंज जोन में कई होटल, मैरिज होम और भवन स्वामियों को नोटिस भेजे गए हैं। 50 हजार रुपये से अधिक के बकायेदारों पर नगर आयुक्त ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय में भुगतान न करने पर संपत्ति कुर्क की जाएगी, क्योंकि बार-बार नोटिस के बावजूद गृहकर जमा नहीं किया गया।
जागरण संवाददाता, आगरा। नगर निगम प्रशासन ने गृहकर के बड़े बकायेदारों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए कुर्की वारंट जारी करना शुरू कर दिया है। डिमांड नोटिस के बावजूद गृहकर जमा न करने वाले होटल, मैरिज होम और भवन स्वामियों पर अब कुर्की की तैयारी है।
पांच दिन का समय दिया गया है। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने 50 हजार रुपये से अधिक के बकायेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
ताजगंज जोन में ही 43 होटल, 8 मैरिज होम और 28 अन्य भवन स्वामियों को नोटिस जारी कर पांच दिन की मोहलत दी गई है।
निर्धारित समय में भुगतान न करने वाले बकायेदारों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। जोनल अधिकारी ताजगंज गजेंद्र सिंह ने बताया कि जिन मैरिज होम और फार्महाउस पर कुर्की वारंट जारी किया गया है।
बकायेदार गृहकर जमा करने को तैयार नहीं है। नगरायुक्त का कहना है कि बार-बार नोटिस देकर बकाया गृहकर जमा कराने का दिया जा रहा है। इसके बावजूद भुगतान न करने वालों के विरुद्ध सख्ती जरूरी है। राजस्व हानि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इन पर है बकाया
- जोया पैलेस, कलाल खेरिया
- उपाध्याय फार्म हाउस, चमरौली
- एस.बी. फार्म हाउस
- सैनिक गार्डन फार्म हाउस, चमरौली
- बौहरे गीताराम फार्म हाउस
- पी.सी. फार्म हाउस
- बृजधाम फार्म हाउस
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।