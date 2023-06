Agra Nagar Nigam: डीजल चोरी रोकने काे पार्षदों की खास प्लानिंग, बचेगा एक करोड़ रुपया, कूड़े की हैं 80 गाड़ियां

Agra Nagar Nigam कूड़े की 80 गाड़ियों में लगेगा जीपीएस। करीब एक करोड़ रुपये सालाना का बचेगा डीजल। पार्षदों ने डीजल चोरी करने के लिए गाड़ियों की संख्या ज्यादा दिखाने के लगाए थे आरोप। सख्ती के बाद हर महीने आठ हजार रुपये के डीजल की बचत नगर निगम की गाड़ियों पर जीपीएस से रखी जाएगी नजर। नगर आयुक्त ने दिए सख्त निर्देश।

आगरा, जागरण संवाददाता। आगरा नगर निगम कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस से नजर रखेगा। जिससे डीजल चोरी करने के लिए कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों में खेल न किया जा सके, इससे नगर निगम को सालाना एक करोड़ रुपये की डीजल की बचत होगी। शहर से कूड़ा उठाती हैं गाड़ियां शहर से 700 से 800 मैट्रिक टन कूड़ा प्रतिदिन निकलता है। गाड़ियों से कूड़ा कुबेरपुर स्थित खत्ताघर तक पहुंचाया जाता है। पिछले दिनों संचारी रोग नियंत्रण के लिए नगर निगम में हुई बैठक में पार्षदों ने कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों की संख्या में हेराफेरी कर डीजल चोरी करने के आरोप लगाए थे। इसके बाद से सख्ती कर दी गई है। दो करोड़ रुपये है डीजल का खर्च हर महीने नगर निगम करीब दो करोड़ रुपये का डीजल कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों पर खर्च कर रहा है, इस तरह सालाना 22 करोड़ रुपये डीजल पर खर्च किए जा रहे हैं। सख्ती के बाद आठ हजार रुपये महीने की डीजल की खपत कम हो गई है। इसमें और सख्ती करते हुए कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों में जीपीएस लगवाए जा रहे हैं, गाड़ियों में पहले भी जीपीएस लगे थे लेकिन वे खराब हो गए। अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि 80 गाड़ियों में जीपीएस लगाए जाएंगे। करीब एक करोड़ के डीजल की सालाना बचत होगी।

Edited By: Abhishek Saxena