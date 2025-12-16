नामचीन Hotel लगा रहा था कचरे का ढेर, नगर निगम के अधिकारी भी निकले चालाक, कूड़े से ढूंढ़ निकाला नाम

जागरण संवाददाता, आगरा। शहर का एक सितारा होटल रात के अंधेरे में चुपचाप कचरे के ढेर को सड़क पर ठिकाने लगा रहा था। सफाई कर्मचारी भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रातों-रात इतना कचरा आ कहां से रहा है। होटल की होशियारी पर नगर निगम अधिकारियों की चालाकी भारी पड़ी।

अधिकारियों ने कूड़े के ढेर को ही छंटवा दिया। उसमें से कई सारे यूज्ड नैपकिन मिले। इनसे होटल का नाम पता चल गया। अब होटल प्रबंधन को नोटिस भेजा गया है। नगर निगम सफाई व्यवस्था के निरीक्षण में पर्यटन थाना के निकट कूड़े का बड़ा ढेर लगा था। सफाई मित्रों के माध्यम से जेडएसओ महेंद्र सिंह ने कचरे की जांच कराई गई तो उसमें होटल ग्रैंड मर्कयूर से संबंधित बटर पेपर, पैन, टी-डिपर सहित अन्य सामग्री पाई गई।

इसके बाद नगर निगम के अधिकारियों ने होटल पहुंचकर प्रबंधक अजय राणा से जानकारी मांगी। होटल प्रबंधन ने कूड़ा फेंकने से इनकार किया, जांच के दौरान होटल में लगी कंपोस्ट मशीन तो खराब थी ही कचरे का पृथक्करण भी नहीं किया जा रहा था। नगर निगम के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन करने पर नोटिस देकर तीन दिन में जवाब मांगा है।

नगर निगम प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए अब कचरे से ही उनकी पहचान करना शुरू कर दिया है। शहर की स्वच्छता और सुंदरता बनाए रखने के लिए नगर निगम द्वारा बल्क वेस्ट जनरेटरों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे कचरे का सेग्रीगेशन कर उसे नगर निगम द्वारा अधिकृत कंपनी को ही सौंपें।

इसके बावजूद कुछ बड़े कूड़ा उत्पादक इन निर्देशों का उल्लंघन कर खुले स्थानों पर कचरा फेंक रहे हैं। ऐसे ही कुछ होटल सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा डालकर निगम के स्वच्छता अभियानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को ताजगंज जोन के जेडएसओ महेंद्र सिंह और एसएफआइ योगेंद्र कुशवाहा प्रवर्तन दल के साथ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण के दौरान कूड़ा मिला, जिसे पहचान लिया गया है। तीन दिन में संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति में नियमानुसार सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।