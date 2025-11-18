सतर्कता से बच गई 10 साल की बच्ची, दरिंदा खींचकर ले जा रहा था गंदी हरकत के लिए

Language
    By Dharmendra Kumar Sharma Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 10:13 AM (IST)

    आगरा के खेरागढ़ क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। एक गांव में, एक युवक ने दस वर्षीय नाबालिग को खींचकर ले जाने की कोशिश की। बच्ची के चिल्लाने पर उसके माता-पिता ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद आरोपी भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सूत्र, जागरण-खेरागढ़ (आगरा)। खेरागढ़ क्षेत्र के एक गॉव में रविवार की शाम साढ़े छह बजे दस बर्षीय नाबालिग को गॉव के ही युवक द्वारा खींचकर ले जाने का प्रयास किया था, बच्ची की चीख सुनकर मां बाप आए तो भागते युवक ने नाबालिग के पिता से भी मारपीट कर दी।

    सूचना पर पहुंची पुलिस नाबालिग के पिता की तहरीर पर युवक के खिलाफ पास्को, एससी एसटी, मारपीट की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर नाबालिग के बयान दर्ज कर लिये है ।

    थाना क्षेत्र के एक गॉव में रविवार को दस बर्षीय नाबालिग अपने नाबालिग भाई के साथ घर के बाहर खेल रही थी, मां सुनीता व पिता सुनील घर के काम में व्यस्त थे । अचानक बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर घर से बाहर आये तो गॉव का ही गुड्डन पुत्र नेमसिंह नाबालिग को खींचकर ले जा रहा था, पिता ने बच्ची को छुड़ाने का प्रयास किया तो आरोपित ने नाबालिग के पिता के साथ भी मारपीट कर दी ।

    इस दौरान आसपास के लोग भी जुट गए। कार्यवाहक थाना प्रभारी विजेंद्र शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपित फरार हो गया है, पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवायी शुरू कर दी है। एसीपी प्रीता दुबे ने बताया कि आरोपित की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है ।