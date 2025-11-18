सतर्कता से बच गई 10 साल की बच्ची, दरिंदा खींचकर ले जा रहा था गंदी हरकत के लिए

संवाद सूत्र, जागरण-खेरागढ़ (आगरा)। खेरागढ़ क्षेत्र के एक गॉव में रविवार की शाम साढ़े छह बजे दस बर्षीय नाबालिग को गॉव के ही युवक द्वारा खींचकर ले जाने का प्रयास किया था, बच्ची की चीख सुनकर मां बाप आए तो भागते युवक ने नाबालिग के पिता से भी मारपीट कर दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूचना पर पहुंची पुलिस नाबालिग के पिता की तहरीर पर युवक के खिलाफ पास्को, एससी एसटी, मारपीट की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर नाबालिग के बयान दर्ज कर लिये है ।



थाना क्षेत्र के एक गॉव में रविवार को दस बर्षीय नाबालिग अपने नाबालिग भाई के साथ घर के बाहर खेल रही थी, मां सुनीता व पिता सुनील घर के काम में व्यस्त थे । अचानक बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर घर से बाहर आये तो गॉव का ही गुड्डन पुत्र नेमसिंह नाबालिग को खींचकर ले जा रहा था, पिता ने बच्ची को छुड़ाने का प्रयास किया तो आरोपित ने नाबालिग के पिता के साथ भी मारपीट कर दी ।