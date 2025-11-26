Agra Metro: यमुना नदी पर शुरू हुआ पुल का निर्माण, कालिंदी विहार तक के ट्रैक पर होगा तेजी से काम

जागरण संवाददाता, आगरा। उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) की टीम ने पांच माह की प्रतीक्षा के बाद यमुना नदी पर पुल का निर्माण चालू कर दिया है। दो मशीनों से मिट्टी हटाई जा रही है। नदी के दोनों तरफ एक-एक रिग मशीन पहुंच गई है।

दो से तीन दिनों में रिग मशीन से पाइलिंग का कार्य चालू होगा। डेढ़ साल के भीतर 200 करोड़ रुपये से पुल बनकर तैयार होगा। पुल के एक हिस्से से पानी की पाइप लाइन भी गुजरेगी। यह पुल जीवनी मंडी वाटरवर्क्स से सटकर कर बनाया जाएगा।

आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से कालिंदी विहार तक मेट्रो का दूसरा कारिडोर 16 किमी लंबा है। यह 2080 करोड़ रुपये से बन रहा है। कारिडोर में 14 एलीवेटेड स्टेशन बनेंगे। प्रत्येक स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज होगा। इससे यात्रियों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी।

दूसरे कारिडोर में यमुना नदी पर पुल बनाया जाएगा। यह पुल 200 करोड़ रुपये से बनेगा। पुल का प्रस्ताव फरवरी में बनकर तैयार हुआ था। मार्च में यूपीएमआरसी टीम ने तीन मशीनों से मिट्टी के नमूने लिए थे। जून में मशीनों से मिट्टी हटाने का कार्य चालू हुआ था।