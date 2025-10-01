Language
    पांच स्टेशनों में मेट्रो ट्रेन का एक साथ ट्रायल करेगी UPMRC, चार भूमिगत और एक एलीवेटेड स्टेशन हैं शामिल

    By amit dixit Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 07:35 PM (IST)

    आगरा में मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन नवंबर से पांच स्टेशनों पर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल शुरू करेगा जिसमें भूमिगत और एलिवेटेड स्टेशन शामिल हैं। 15-20 दिनों तक चलने वाले इस ट्रायल में ट्रेन की गति 90 किमी प्रति घंटा तक होगी। पहले कॉरिडोर में 13 स्टेशन हैं जिनमें से 11 तैयार हैं और दूसरे कॉरिडोर का ट्रायल 2026 में होगा।

    ताज पूर्वी गेट स्टेशन से एक साथ पांच स्टेशनों में होगा ट्रायल - फोटो मेट्रो का

    जागरण संवाददाता, आगरा। उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) की टीम ताज पूर्वी गेट स्टेशन से नवंबर से एक साथ पांच स्टेशनों में मेट्रो ट्रेन का ट्रायल करेगी। चार भूमिगत और एक एलीवेटेड स्टेशन शामिल है। ट्रेनों का ट्रायल 15 से 20 दिनों तक चलेगा।

    शुरुआत में ट्रेन 10 किमी की रफ्तार से दौड़ेगी फिर 90 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया जाएगा। कम्युनिकेशन सिस्टम की जांच के लिए ट्रेनें क्रास करेंगी। वहीं मेट्रो के दूसरे कारिडोर में आगरा कालेज स्टेशन से मेट्रो का ट्रायल होगा। यह ट्रायल मार्च 2026 में होगा।

    टीडीआइ माल फतेहाबाद रोड से सिकंदरा तिराहा तक मेट्रो का पहला कारिडोर 14 किमी लंबा है। इसमें 13 स्टेशन बन रहे हैं। अब तक 11 स्टेशन बनकर तैयार हो गए हैं। एक साल पूर्व छह स्टेशनों पर मेट्रो का संचालन शुरू हुआ था।

    नवंबर से एसएन मेडिकल कालेज, आगरा कालेज, राजा की मंडी और आरबीएस कालेज व आइएसबीटी स्टेशन में ट्रायल होगा। एक दिन में 15 से 17 बार मेट्रो ट्रेन का संचालन किया जाएगा। प्रत्येक बार ट्रेनों की गति को अलग अलग रखा जाएगा।

    संयुक्त महाप्रबंधक, जनसंपर्क पंचानन मिश्र ने बताया कि 15 से 20 दिनों तक मेट्रो का ट्रायल होगा। एक साथ तीन से चार ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। ट्रायल के दौरान यात्रियों को बैठने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक ट्रायल के बाद ट्रेन और ट्रैक की जांच की जाएगी। अगर कोई कमी निकलती है तो ट्रायल को रोक दिया जाएगा। पहले कमी को दूर किया जाएगा। इसके बाद ट्रायल शुरू होगा।

    पिलरों का चल रहा है निर्माण

    एमजी रोड, नेशनल हाईवे-19 और सुल्तानपुरा रोड पर मेट्रो के पिलरों का निर्माण चल रहा है। एक साथ 15 रिग मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। प्रत्येक पिलर की गहराई 70 से 75 फीट तक है। पिलर की चौड़ाई तीन से चार मीटर है। ऊंचाई नौ से 14 मीटर तक है।