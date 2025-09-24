Language
    आगरा मेट्रो का दूसरा यार्ड तेजसी से बन रहा, माल रोड पर पिलर बनकर तैयार अब जल्द रखे जाएंगे गर्डर

    By amit dixit Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 09:27 AM (IST)

    Agra Metro Newsआगरा में मेट्रो के दूसरे यार्ड का निर्माण कार्य तेजी से जारी है जिसे अवंतीबाई चौराहे से जोड़ा जा रहा है। कमिश्नरी कार्यालय स्थित पहले यार्ड से जुड़ने पर मेट्रो संचालन में आसानी होगी। माल रोड पर पिलर बनकर तैयार हैं और जल्द ही गर्डर रखने का काम शुरू होगा। यमुना में जलस्तर कम होने पर पुल का काम भी शुरू किया जाएगा।

    Agra Metro: तेजी से बन रहा मेट्रो का दूसरा यार्ड, माल रोड पर जल्द रखे जाएंगे गर्डर - फोटो

    जागरण संवाददाता, आगरा। Agra Metro: उप्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) मेट्रो के दूसरे यार्ड का तेजी से कार्य कर रही है। एएसआई कार्यालय के पास बन रहे यार्ड के लिए अवंतीबाई चौराहा से जोड़ा जा रहा है। यह कार्य मार्च 2026 तक पूरा होगा।

    माल रोड पर 20 से अधिक पिलर बनकर तैयार हो गए हैं। जल्द ही गर्डर रखने का कार्य रात 11 से सुबह पांच बजे तक होगा। इसके लिए आधा दर्जन मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। दूसरे यार्ड को कमिश्नरी कार्यालय स्थित पहले यार्ड से जोड़ा जाएगा। इससे पहला कारिडोर दूसरे कारिडोर से जुड़ जाएगा। इससे मेट्रो क संचालन में भी आसानी रहेगी।

    अवंतीबाई चौराहा से एएसआई कार्यालय के पास स्थित यार्ड तक बिछ रही नई लाइन

    शहर में 30 किमी लंबा मेट्रो ट्रैक होगा। सिकंदरा तिराहा से ताज पूर्वी गेट तक पहला कॉरिडोर 14 किमी और आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से कालिंदी विहार तक दूसरा कॉरिडोर 16 किमी लंबा होगा। कमिश्नरी में मेट्रो का पहला यार्ड बनाया गया है। दूसरा यार्ड एएसआई कार्यालय के पास बन रहा है। यह चार हेक्टेयर में बनेगा।

    कमिश्नरी कार्यालय में बने पहले यार्ड से जोड़ा जाएगा दूसरा यार्ड, अगले साल कार्य होगा पूरा

    संयुक्त महाप्रबंधक, जनसंपर्क पंचानन मिश्र ने बताया कि एमजी रोड स्थित अवंतीबाई चौराहा से माल रोड होते हुए दूसरे यार्ड तक लाइन तैयार हो रही है। माल रोड पर 20 से अधिक पिलर बनकर तैयार हो गए हैं। दो सप्ताह में 15 पिलर और बन जाएंगे। प्रत्येक हिस्से में गर्डर रखने का कार्य शुरू होगा। एक गर्डर की लंबाई 28 मीटर, चौड़ाई तीन से चार मीटर और वजन 160 टन है।

    एमज रोड और हाईवे पर बन रहे पिलर 

    यूपीएमआरसी द्वारा 15 रिग मशीनों से नेशनल हाईवे-19 और एमजी रोड पर पाइलिंग का कार्य किया जा रहा है। अब तक 75 से अधिक पिलर बनकर तैयार हो गए हैं। जल्द ही इस हिस्से में भी गर्डर रखने का कार्य चालू होगा। आइएसबीटी के सामने मेट्रो स्टेशन बन रहा है।

    अगले माह चालू होगा कार्य 

    यमुना नदी के जलस्तर में तेजी से कमी आ रही है। जलस्तर 487 फीट तक पहुंच गया है। जलस्तर 482 फीट तक पहुंचने के बाद यूपीएमआरसी द्वारा यमुना पर पुल का कार्य चालू किया जाएगा। अभी तलहटी तक मशीनें नहीं पहुंच सकती हैं। पिछले ढाई माह से कार्य बंद है।