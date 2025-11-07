Agra Metro: मेट्रो की लापरवाही पड़ रही भारी, दिल्ली हाईवे पर बिना सुरक्षा खोला कट
आगरा में मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान दिल्ली-आगरा हाईवे पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है। बिना सुरक्षा के कट खोले जाने से दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। मेट्रो प्रशासन की लापरवाही राहगीरों के लिए मुसीबत बन गई है।
जागरण संवाददाता, आगरा। मेट्रो के निर्माण कार्य में लगी टीम खुलकर मनमानी कर रही है। जब चाहा हाईवे ब्लॉक कर दिया तो अब आगरा दिल्ली हाईवे पर सिकंदरा के पास पत्थर घोड़ा पर गुरुवार को कट खोल दिया। न यहां गार्ड तैनात किए और न ही ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था है।
जिससे यूटर्न लेने वाले वाहनों और गुरुद्वारा गुरु का ताल रेल ओवर ब्रिज की ओर जाने वाले वाहनों की संख्सा बढ़ गई। इसने आइएसबीटी की ओर से आने वाले वाहनाें का रास्ता रोक दिया। कट खोलने के चलते वाहनों द्वारा सीधे आरओबी की ओर आने से हादसे की आशंका भी बढ़ा दी।
सुबह से शाम तक धीमी गति से वाहन निकलते रहे। वहीं, एमजी रोड पर धाकरान चौराहे से कलक्ट्रेट तक वाहनाें की लंबी लाइन लगी रही।सिकंदरा हाईवे स्थित नगला पत्थर घोड़ा पर गुरुवार सुबह मेट्रो ने कट खोल दिया। जिससे गुरुद्वारे के सामने से यूटर्न लेने वाले वाहन नगला पत्थर घोड़ा से मुड़ने लगे।
इसने आइएसबीटी की ओर से आने वाले वाहनों का रास्ता अवरुद्ध कर दिया। जिससे वाहनों की लाइल लंबी होती चली गई।दोपहिया वाहन चालकों की जल्दबाजी ने जाम की स्थिति पैदा कर दी। इधर, गुरु का ताल से भावना एस्टेट जाने वाली सर्विस रोड को दो घंटे के लिए बंद कर दिया गया। जिससे हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। शाम तक वाहन धीमी गति से निकलते रहे।
इधर, सिकंदरा हाईवे स्थित एलआइसी भवन के पास वाहनों की बेतरतीब पार्किंग ने यातायात काे अवरुद्ध कर दिया। यहां पर भी वाहनों की लंबी लाइन लगी रही। वहीं, एमजी रोड पर भी कई जगह वाहनों की लंबी लाइन लगी रही।
दोपहर में स्कूलों में छुट्टी के दौरान धाकरान से कलक्ट्रेट, साईं की तकिया से प्रतापपुरा के बीच वाहनों की लंबी लाइन के चलते पांच मिनट की दूरी 15 मिनट में तय हो सकी।
ये है समस्या
- हाईवे पर मेट्रो की बैरिकेडिंग के चलते वाहनों के आवागमन के लिए एक लेन बची है। जिस पर वाहनों का अतिरिक्त दबाव रहता है। कट खोलने से यातायात बाधित होगा।
- नगला पत्थर घोड़ा पर कट खोलने से सिकंदरा तिराहे की ओर से आने वाले वाहन जिन्हें गुरुद्वारा गुरु का ताल आरओबी पर जाना है, उनके सीधे पुल पर जाने से हादसे की आशंका बढ़ जाएगी। आइएसबीटी की ओर से आने वाले तेज रफ्तार वाहन से आमने-सामने की भिड़ंत हो सकती है।
- कट से यूटर्न लेने वाले वाहनों को 100 मीटर तक गलत दिशा में चलना पड़ रहा है, जिससे आइएसबीटी से सिकंदरा तिराहे की ओर आने वाले वाहनों का रास्ता अवरुद्ध होगा।
समाधान
- गुरुद्वारा गुरु का ताल आरओबी से होकर आइएसबीटी व गुरुद्वारा जाने वाले वाहन नगला पत्थर घोड़ा से यूटर्न लेकर गलत दिशा में चलते हैं,जिससे यातायात बाधित होता है। यह वाहन आरओबी अंडरपास से होते हुए सर्विस रोड से होकर अपने गंतव्य जा सकते हैं।
- गुरुद्वारा गुरु का ताल पर पहले से कट खुला हुआ है, इससे यूटर्न लेकर लोग सिकंदरा तिराहा या रेल ओवर ब्रिज की ओर जा सकते हैं।
- कट पर अतिरिक्त मार्शल और यातायात पुलिसकर्मी तैनात किए जाएं। गलत दिशा से अाने वालों वाहन चालकों पर कार्रवाई हो।
