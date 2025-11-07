Agra Metro: मेट्रो की लापरवाही पड़ रही भारी, दिल्ली हाईवे पर बिना सुरक्षा खोला कट

जागरण संवाददाता, आगरा। मेट्रो के निर्माण कार्य में लगी टीम खुलकर मनमानी कर रही है। जब चाहा हाईवे ब्लॉक कर दिया तो अब आगरा दिल्ली हाईवे पर सिकंदरा के पास पत्थर घोड़ा पर गुरुवार को कट खोल दिया। न यहां गार्ड तैनात किए और न ही ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था है।

जिससे यूटर्न लेने वाले वाहनों और गुरुद्वारा गुरु का ताल रेल ओवर ब्रिज की ओर जाने वाले वाहनों की संख्सा बढ़ गई। इसने आइएसबीटी की ओर से आने वाले वाहनाें का रास्ता रोक दिया। कट खोलने के चलते वाहनों द्वारा सीधे आरओबी की ओर आने से हादसे की आशंका भी बढ़ा दी।

सुबह से शाम तक धीमी गति से वाहन निकलते रहे। वहीं, एमजी रोड पर धाकरान चौराहे से कलक्ट्रेट तक वाहनाें की लंबी लाइन लगी रही।सिकंदरा हाईवे स्थित नगला पत्थर घोड़ा पर गुरुवार सुबह मेट्रो ने कट खोल दिया। जिससे गुरुद्वारे के सामने से यूटर्न लेने वाले वाहन नगला पत्थर घोड़ा से मुड़ने लगे।

इसने आइएसबीटी की ओर से आने वाले वाहनों का रास्ता अवरुद्ध कर दिया। जिससे वाहनों की लाइल लंबी होती चली गई।दोपहिया वाहन चालकों की जल्दबाजी ने जाम की स्थिति पैदा कर दी। इधर, गुरु का ताल से भावना एस्टेट जाने वाली सर्विस रोड को दो घंटे के लिए बंद कर दिया गया। जिससे हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। शाम तक वाहन धीमी गति से निकलते रहे।

इधर, सिकंदरा हाईवे स्थित एलआइसी भवन के पास वाहनों की बेतरतीब पार्किंग ने यातायात काे अवरुद्ध कर दिया। यहां पर भी वाहनों की लंबी लाइन लगी रही। वहीं, एमजी रोड पर भी कई जगह वाहनों की लंबी लाइन लगी रही।