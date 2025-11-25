Language
    Agra Metro: दिसंबर से सड़कों पर जाम से मिलेगी थोड़ी राहत, हाईवे और एमजी रोड से हटेगी बैरीकेडिंग

    By Amit Dixit Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 08:11 PM (IST)

    आगरा में नेशनल हाईवे-19 और एमजी रोड पर जाम की समस्या को कम करने के लिए दिसंबर से बैरिकेडिंग हटाने का काम शुरू होगा। यूपीएमआरसी की टीम एमजी रोड से बैरिकेडिंग हटाएगी और आईएसबीटी के सामने से भी बैरिकेडिंग हटेगी। खंदारी चौराहा से आईएसबीटी तक ट्रैक तैयार है। आईएसबीटी से सिकंदरा तिराहा तक ट्रैक का निर्माण जारी है। इस कार्य से लोगों को आवागमन में सुविधा होगी।

    फतेहाबाद रोड पर चलती आगरा मेट्रो।

    जागरण संवाददाता, आगरा। जाम की समस्या से जूझ रहे नेशनल हाईवे-19 और एमजी रोड को दिलाने के लिए बैरीकेडिंग हटाने की तैयारी चल रही है।

    उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) की टीम दिसंबर के दूसरे सप्ताह से एमजी रोड पर चरणबद्ध तरीके से बैरीकेटिंग हटाएगी। पूरी तरह से बैरीकेडिंग मार्च 2026 में हटेगी। हाईवे स्थित आइएसबीटी के सामने से पूरी तरह से बैरीकेटिंग हटेगी।

    दिसंबर के अंतिम सप्ताह से कामायनी हास्पिटल के सामने से बैरीकेडिंग हट जाएगी। पूरी तरह से बैरीकेडिंग फरवरी 2026 में हटेगी। इसके बाद सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या दूर हो पाएगी।

    मेट्रो के पहले कारिडोर में खंदारी चौराहा से सिकंदरा तिराहा तक एलीवेटेड कारिडोर बन रहा है। खंदारी चौराहा से आइएसबीटी के पास तक ट्रैक बनकर तैयार हो गया है। बैरीकेडिंग को भी हटा लिया गया है।

    सुंदरीकरण का कार्य जल्द चालू होगा। आइएसबीटी से सिकंदरा तिराहा तक कार्य चल रहा है। आइएसबीटी के सामने से लेकर गुरु का ताल तक 500 मीटर का ट्रैक बन गया है। कामायनी हास्पिटल से सिकंदरा तिराहा के मध्य 300 मीटर का ट्रैक बन चुका है।

    बाकी पर कार्य चल रहा है। इसी तरह से माल रोड पर भी ट्रैक का निर्माण हो चुका है। एमजी रोड की लंबाई साढ़े छह किमी है। सदर बाजार से सुभाष बाजार तक अधिकांश हिस्से में ट्रैक बन चुका है।

    ऐसे में चरणबद्ध तरीके से बैरीकेडिंग को हटाया जाएगा। यूपीएमआरसी के एक अधिकारी ने बताया कि हाईवे और एमजी रोड पर जगह-जगह बैरीकेडिंग हटा दी जाएगी। इससे लोगों को आवागमन में और भी सहूलियत मिलेगी। जिन जगहों से बैरीकेडिंग हटाई जाएगी। वहां पर सुंदरीकरण का कार्य भी होगा।