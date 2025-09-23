प्रेमी की साजिश जानकर उड़े सभी के होश, तमंचा और गांजे में पुलिस से पकड़वाया और फिर प्रेमिका को लेकर हुआ फरार

आगरा में एक विवाहिता को भगाने के लिए युवक ने उसके पति को फंसाने की साजिश रची। उसने पति के टेंपो में तमंचा और गांजा रखवाकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस की जांच में सच्चाई सामने आने पर पति को छोड़ दिया गया। युवक के पिता ने गुमशुदगी की तहरीर दी पर खेरागढ़ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

जागरण संवाददाता, आगरा। विवाहिता को ले जाने से पहले युवक ने उसके पति को फंसाने के लिए गहरी साजिश रची। शनिवार दोपहर में महिला के पति के टेंपो में तमंचा और गांजा जैसी दिखने वाली वस्तु रखी। इसके बाद पुलिस को सूचना देकर प्रेमिका के पति को पकड़वा दिया। युवक रात में प्रेमिका को लेकर चला गया।

सैंया पुलिस ने जंग लगा तमंचा और संदिग्ध गांजा देखकर जांच की तो मामले का सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने हिरासत में लिए गए पति को छोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर महिला के ससुर ने आरोपित युवक के खिलाफ खेरागढ़ थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया।

पुराना तमंचा व संदिग्ध गांजा देख पुलिस को हुआ शक खेरागढ़ के एक गांव में रहने वाली महिला ने सैंया निवासी युवक से प्रेम संबंध थे। महिला को ले जाने से पहले युवक ने उसके पति को फंसाने की साजिश रची, जिससे वह कानूनी कार्रवाई न कर सके। शनिवार दोपहर पुलिस को सूचना दी गई कि एक युवक ऑटो में तमंचा और गांजा रखकर घूम रहा है। यूपी 112 पर सूचना के बाद पीआरवी पर तैनात पुलिसकर्मी पहुंचे और ऑटो चालक को लेकर सैंया थाने ले गए। वहां पुलिस ने उससे पूछताछ की तो शक हुआ।

ऑटो चालक ने बताया, कि वो नशा नहीं करता ऑटो चालक ने बताया कि उसे तमंचे के बारे में पता ही नहीं है और वह गांजे का नशा नहीं करता है। पुलिस को शक हुआ तो तमंचे को और गहनता से देखा। उसकी हालत चलने की भी नहीं थी। जंग लगे तमंचे को लेकर वह क्यों घूमेगा? यह सवाल उठा। रात तक पुलिस ने उसे थाने में रखा। रविवार को पता चला कि ऑटो चालक की पत्नी को सैंया क्षेत्र का युवक ले गया है।

युवक के पिता ने दी थाने में तहरीर युवक के पिता ने खेरागढ़ थाने में गुमशुदगी दर्ज कराने को तहरीर दी थी, लेकिन खेरागढ़ पुलिस ने उस पर कुछ नहीं किया। सैंया पुलिस ने पूछताछ के बाद रविवार दोपहर ऑटो चालक को छोड़ दिया। यूपी 112 पर कॉल करने वाले तक पहुंचने के बाद सैंया पुलिस को सच्चाई पता लग गई। युवक ने बताया कि उनसे कॉल सैंया क्षेत्र के युवक ने कराया था। वह युवक ही ऑटो चालक की पत्नी को लेकर गया है। खेरागढ़ पुलिस अभी हाथ पर हाथ रखकर बैठी है।