Agra Lucknow Expressway पर घने कोहरे में फिर भिड़ते गए वाहन, मैनपुरी में चार ट्रक टकराए; ट्रेनें हुईं लेट

जागरण संवाददाता, आगरा। Agra Lucknow Expressway पर लगातार दूसरे दिन सोमवार सुबह घने कोहरे के चलते दृश्यता शून्य रही। इसके चलते तीन अलग अलग हादसे हुए। इनमें से एक में गलत दिशा से आ रहे ट्रोला में कार घुस गई। घायलों को अस्पताल भेजा गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 14 से 15 किलोमीटर माइल स्टोन पर दूसरे दिन भी कोहरे के चलते वाहनों के टकराने से तीन लोग घायल हो गए हैं। रविवार रात डेढ़ बजे और तड़के तीन बजे बसें डाइवर्जन प्वाइंट पर टकरा गईं। जिसमें तीन सवारी घायल हो गईं।

एक दिन पहले भी डाइवर्जन प्वाइंट पर कोहरे के चलते 10 कारें आपस में टकरा गई थीं। वहीं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर ग़लत दिशा में पहुंचे ट्रोला में तेज रफ्तार कार घुसी। कार सवार यात्री बुरी तरह घायल हुए हैं।

एक अन्य हादसा किमी 32 पर सोमवार सुबह 11 बजे हुआ है। इसमें घायलों की जानकारी नहीं मिल सकी है। दूसरी तरफ मैनपुरी में दृश्यता कम होने के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग पर थाना कुरावली क्षेत्र के शरीफपुर पर एटा की ओर से आ रहे चार ट्रक आपस में एक के बाद एक भिड़ते चले गए। इसमें एक ट्रक चालक धर्मवीर गंभीर घायल हो गया।

उसे उपचार के लिए पुलिस ने सीएचसी कुरावली में भर्ती कराया है। इसके थोड़ी ही देर बाद करीब दस बजे नवीन मंडी कुरावली से निकलकर राष्ट्रीय राजमार्ग को पार कर रहे एक ट्रैक्टर में एटा की ओर से आ रही पिकअप ने टक्कर मार दी।