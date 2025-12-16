Agra Lucknow Expressway: घने कोहरे में दनादन हादसे, कंपनी ने कर दिया था डायवर्जन, अब रोका मरम्मत का काम

जासं, आगरा। Agra Lucknow Expressway पर सड़क की एक लेन पर जारी मरम्मत कार्य को रोक दिया गया है। क्रिटिकल कारीडोर टीम ने सोमवार को घटनास्थल की जांच करने के बाद कोहरे में शून्य दृश्यता को देखते हुए मरम्मत के कार्य को रोकने के लिए यूपीडा के अधिकारियों को लिखा था।

जिसके बाद यूपीडा ने मरम्मत का कार्य कराने वाली कंपनी एटलस को निर्देश दिए हैं। एक्सप्रेसवे पर लखनऊ से आगरा आने वाली लेन पर दो जगह मरम्मत का कार्य चल रहा है। इसमें 21 से 14 किमी और आठ किमी से फतेहाबाद टोल तक काम चल रहा है। यहां पर डाइवर्जन कर रखा है।

कोहरे के चलते दृश्यता शून्य होने से रविवार की रात डाइवर्जन पर 10 वाहन एक साथ टकराए थे। सोमवार को उसी स्थान पर 14 वाहन टकराए, जिसमें कार सवार एक युवक की मृ़त्यु हो गई थी। जबकि छह लोग घायल हो गए थे। अपर पुलिस उपायुक्त यातायात हिमांशु गौरव ने बताया कि क्रिटिकल कारीडोर टीम द्वारा घटनास्थल की जांच की गई थी।