    मां बनी ढाल: बेटे को बचाने के लिए पूनम ने लुटेरों से की बहादुरी से लड़ाई, साहस ने लुटने से बचाया कारोबारी का घर

    By Ali Abbas Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:10 AM (IST)

    पूनम को बदमाशों ने घर में घुसते ही धमकाया और उसके सिर पर वार किया। बदमाशों ने पूनम और उसके बेटे के मुंह पर टेप लगा दिया। मुस्कान के शोर मचाने पर बाजार के लोग जमा हो गए और दोनों बदमाशों को पकड़ लिया गया। पूनम और मुस्कान की बहादुरी से घर लुटने से बच गया।

    Hero Image

    लूटपाट के दौरान साहस और सूझबूझ का परिचय देने वाली मुस्कान, दहशत से भर उठती हैं, रोने पर ढांढस बंधाते हुए स्वजन

    जागरण

    अली अब्बास, आगरा। शोर मत मचाना, शांत रहो, लाबी में घुसते ही बदमाशों ने पूनम के सिर पर नकली पिस्टल से जोरदार प्रहार करने के बाद उन्हें धमकी दी। सामने पिस्टल ताने बदमाशों के तेवर देख दर्द से बिलबिलाती पूनम की आवाज गले में ही घुट कर रह गई। उन्होंने अपने दर्द को किसी तरह बर्दाश्त किया। कमरे में मौजूद तीन साल का बेटा यह देखकर रोने लगा, बदमाश उसकी ओर बढ़े तो पूनम ने हाथ जोड़ दिए कि बेटे को कुछ मत करना उसे छाेड़ दो।

    बदमाशों ने उनके हाथ और मुंह में टेप लगा दिया, इसके बाद बेटे को पकड़कर उसके मुंह में भी टेप लगाया तो पूनम हाथ बंधे होने के बाद भी शेरनी की तरह बदमाशों पर झपट पडीं, तीन मिनट तक उनसे जूझती रहीं। घर में मौजूद ननद मुस्कान ने बाहर निकलकर शोर मचा दिया। इसके बाद बाजार के लोगों ने दोनों बदमाशों को दबोच लिया। साहसी पूनम और मुस्कान घटना से उबर नहीं सकी हैं, अस्पताल में भर्ती पूनम बेटे की ओर देखकर रोने लगती हैं।

    पूनम के हाथ-मुंह पर टेप लगाने के बाद रोते मासूम के मुंह पर भी लगा दिया था टेप

    सदर की पाश कॉलोनी नेहरू एन्क्लेव में शुक्रवार की रात पूनम के साहस और मुस्कान की सूझबूझ ने घर को लुटने से बचा लिया। साथ ही बदमाशों को भी मौके से दबोच लिया गया। शुक्रवार की रात कारोबारी बीएल वर्मा के घर भले ही नकली पिस्टल लेकर घुसे हों, लेकिन उनके हाथों में चाकू असली थे।

    नकली पिस्टल की बट से किया घायल

    पूनम ने बताया कि वह पास की दुकान से सामान लेकर घर में घुसी थीं। लाबी में बैठते ही दो बदमाश घर में घुस आए, एक ने उनके सिर में नकली पिस्टल की बट मार दी। उनके सिर से खून की धार बहने लगी। एक बदमाश ने पिस्टल तान गोली मारने की धमकी देकर शांत रहने को कहने लगा। उन्होंने तीन वर्ष के बेटे विहान को अपने से चिपका लिया। बदमाशों के हाथ जोड़ने लगीं कि बेटे को कुछ मत करना। इसी बीच दूसरे बदमाश ने पालीथिन में रखा टेप निकाला और उनके मुंह पर चिपका दिया।

    मुस्कान ने पांच सेकेंड में लिया त्वरित निर्णय, बदमाशों से भिड़ने की जगह बाहर भाग मचाया शोर


    पूनम ने बताया कि वह मासूम बेटे के लिए हाथ जोड़ रही थीं, बदमाश ने उनके हाथों पर भी टेप लगा दिया। इसके बाद घसीटता हुआ अंदर कमरे में ले जाकर तिजोरी खोलने को कहने लगा। इधर, बेटा रोता हुआ उनकी ओर भागा तो नकली पिस्टल ताने बदमाश ने उसे पकड़ लिया। यह देख अपनी जान की परवाह किए बिना वह बदमाशों से भिड़ गईं। एक बदमाश के पेट में लात मार दी, दूसरे पर भी हमलावर हो गईं। बदमाशों का पूरा ध्यान उनकी ओर था।

    करीब तीन मिनट तक वह बदमाशों से जूझती रही। उन्हें बेटे के पास नहीं फटकने दिया। इधर, रसोई में मौजूद मुस्कान के बाहर निकलकर शोर मचाने पर गेट के बरामद मौजूद राकेश पहुंच गए। कॉलोनी के अन्य लोग जुट गए। राकेश ने घर में घुसकर बदमाश को दबोचने का प्रयास किया तो उन पर चाकू से हमला बोल दिया। मगर, राकेश ने एक बदमाश को दबोच लिया, तब तक कालोनी के अन्य लोग भी वहां पहुंच गए। दोनों बदमाश दबोच लिए।