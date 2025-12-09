मनचाहे ब्रांड की नहीं मिली शराब तो दुकान पर ही कर दी तोड़फोड़, पथराव के बाद पीट दिया सेल्समैन

जागरण संवाददाता, आगरा। अंग्रेजी शराब के ठेके पर मनचाही ब्रांड की शराब न मिलने पर भड़के युवकों ने सेल्समैन के साथ मारपीट कर दी। आरोपितों ने दुकान पर पथराव कर दिया। इससे शराब की दो-तीन बोतलें फूट गईं। सेल्समैन भी घायल हो गया।

किरावली के बरौदा सदर निवासी हरेंद्र ने जगदीशपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमे में उन्होंने कहा है कि सात दिसंबर को रात 9:30 बजे वह ईंट की मंडी तिराहे स्थित अंग्रेजी शराब के ठेके पर शराब की बिक्री कर रहे थे।

तभी वहां त्रिवेश निवासी थाना सादाबाद हाथरस व दीपक ने आकर एक ब्रांड की शराब मांगी। उस ब्रांड की शराब का स्टाॅक खत्म होने की उन्हें जानकारी दी गई। आरोप है कि इसी बात पर 15 अज्ञात लोग आए और गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी।