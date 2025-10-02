पुलिस ने मारा छापा तो ढाबे के पीछे कमरे में युवती संग पकड़ा लेखपाल, खाकी से उलझने पर हुई कार्रवाई

आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में पुलिस ने एक होटल से मथुरा के एक लेखपाल को एक युवती के साथ पकड़ा। लेखपाल ने युवती को रिश्तेदार बताया लेकिन पुलिस पूछताछ में मामला संदिग्ध लगा। युवती के परिवार ने शिकायत दर्ज नहीं कराई जिसके बाद लेखपाल पर शांति भंग करने के आरोप में कार्रवाई की गई और युवती को उसके परिवार को सौंप दिया गया। मामला मथुरा से जुड़ा है।

जागरण संवाददाता, आगरा। सिकंदरा क्षेत्र में रुनकता के पास स्थित एक कमरे से पुलिस ने लेखपाल को युवती के साथ पकड़ा। पुलिस ने लेखपाल के खिलाफ शांतिभंग की धारा में कार्रवाई की है। वहीं युवती को स्वजन के सुपुर्द कर दिया।

युवती के साथ पकड़ा गया लेखपाल, शांतिभंग की कार्रवाई पुलिस के अनुसार हाईवे पर रुनकता के पास स्थित एक ढाबे के पीछे कमरे बने हुए हैं। इन कमरों को बिना किसी आईडी के अवैध तरीके से लोगों को घंटों के हिसाब से दिया जाता है। ढाबे के पीछे बने एक कमरे में युवक व युवती के संदिग्ध परिस्थिति में होने की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया तो मथुरा में रहने वाला लेखपाल बाहर आया।

पुलिसकर्मियों से उलझ गया था लेखपाल लेखपाल पुलिसकर्मियों से उलझ गया। सफाई देते हुए कहा कि रिश्तेदार युवती की तबीयत खराब है। आराम करने के लिए वह कमरे में रुके हैं। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दोनों हाथ-पैर जोड़ने लगे। दोनों को पुलिसकर्मी थाने लेकर आए। पूछताछ में दोनों ने खुद को मथुरा का रहने वाला बताया।