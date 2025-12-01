आगरा में फर्जी बैनामाें के सभी मुकदमों में आरोप पत्र दाखिल, फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार

जागरण संवाददाता, आगरा। शहर की बेशकीमती जमीनों को फर्जी बैनामों से कब्जाने के वाले गिरोह से जुड़े लोगों के खिलाफ सभी आठ मुकदमों में पुलिस आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर चुकी है। अधिकांश में आरोप पत्रों में चित्र सिंह आरोपित है।

जिसमें 28 से अधिक लोग आरोपित हैं। फर्जी बैनामाें की जांच के लिए प्रपत्रों को फोरेंसिक लैब भेजा गया था। पुलिस को अब लैब की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। फोरेंसिक विज्ञानियों की रिपोर्ट फर्जी बैनामों से जमीन कब्जाने वालों के विरुद्ध महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित होगी।

दैनिक जागरण द्वारा इस वर्ष जनवरी में शहर की बेशकीमती जमीनों को फर्जी बैनामों से कब्जाने का पर्दाफाश किया था। जिसके बाद प्रशासन की ओर से शाहगंज थाने में 11 लोगो के विरुद्ध कूटरचित प्रपत्र तैयार करने एवं धोखाधड़ी की धारा में मुकदमा दर्ज कराया गया था।