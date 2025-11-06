UP Land Registry: इस तारीख से पहले करा लीजिए बैनामा, फिर सर्वर में बदलाव का काम हो जाएगा शुरू
आगरा में बैनामा कराने वालों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। 8 से 11 नवंबर तक सर्वर के राष्ट्रीय सरकारी क्लाउड पर स्थानांतरण के कारण बैनामा और प्रतिलिपि सेवाएं बंद रहेंगी। पंजीकरण विभाग को करोड़ों का नुकसान होने का अनुमान है। गुरुवार को कार्यालयों में भारी भीड़ रही, क्योंकि यह अंतिम मौका था। अब 12 नवंबर को ही बैनामा हो सकेंगे।
जागरण संवाददाता, आगरा। अगर आप बैनामा कराने या फिर बैनामा की नकल लेने जा रहे हैं तो आपके पास शुक्रवार को ही मौका है। इसके बाद आगामी चार दिन न तो बैनामा होंगे और न ही नकल मिलेगी। नकल के लिए आनलाइन आवेदन भी नहीं कर सकेंगे। जिले के सभी 10 उप निबंधक कार्यालयों में यही स्थिति रहेगी।
इसके चलते गुरुवार को कार्यालयों में भीड़ रही। हालांकि दोपहर बाद एक घंटे तक सर्वर की गति धीमी रही। इससे क्रेता-विक्रेताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आठ से 11 नवंबर तक बैनामा न होने से निबंधन विभाग को करोड़ों रुपये का नुकसान होगा।
एक माह से निबंधन विभाग के सर्वर में तकनीकी कमी आ रही है। इससे हर दिन कम बैनामा हो रहे हैं। लोग नकल के लिए आवेदन भी नहीं कर पा रहे हैं। तहसील सदर में पांच और बाकी पांच तहसीलों में एक-एक उप निबंधक कार्यालय हैं। एक माह पूर्व हर दिन 650 बैनामा होते थे और 17 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता था।
सर्वर में परेशानी के चलते बैनामों की संख्या में 25 से 30 प्रतिशत की कमी आ गई है। वर्तमान में आनलाइन पोर्टल में मेघराज क्लाउड सर्वर का प्रयोग किया किया जा रहा है। आठ से 11 नवंबर तक क्लाउड सर्वर को नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड पर स्थानांतरित किया जाएगा। इसके चलते बैनामा नहीं होंगे और न ही बैनामों की नकल मिलेगी।
नकल के लिए आवेदन भी नहीं कर सकेंगे। गुरुवार को सभी कार्यालयों में बैनामा के लिए भीड़ रही। दिनभर में 500 बैनामा हुए। शाम साढ़े चार से साढ़े पांच बजे तक बैनामा की गति धीमी रही। शुक्रवार को बाद अब 12 नवंबर को ही बैनामा हो सकेंगे क्योंकि आठ नवंबर को माह का दूसरा शनिवार और नौ नवंबर को रविवार है।
आठ से 11 नवंबर तक सर्वर में बदलाव के चलते बैनामा नहीं होंगे। सभी उप निबंधकों को इसकी जानकारी भेज दी गई है। 10 और 11 नवंबर को सभी अधिकारी कार्यालयों में सुबह 10 से शाम पांच बजे तक मौजूद रहेंगे। -योगेश कुमार, सहायक महानिरीक्षक निबंधन
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।