आगरा के कालिंदी विहार निवासियों के लिए खुशखबरी, 18 करोड़ से बनेंगे सड़क; नाले-पार्कों का होगा सुंदरीकरण

जागरण संवाददाता, आगरा। कालिंदी विहार योजना में बुनियादी सुविधाएं से जूझ रहे लोगों को राहत मिलेगी। भाजपा विधायक डा. धर्मपाल सिंह के प्रयास से कालिंदी विहार योजना के ए, बी, सी, ई और एच ब्लाक में नाली, सड़क बनाने और पार्कों के सुंदरीकरण के लिए शासन ने 18.70 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।

इसके तहत पहली किश्त के रूप में 9.35 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। यहां डी ब्लाक में पहले से ही आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए ) द्वारा पांच करोड़ से सड़क, नाले सहित अन्य कार्य कराए जा रहे हैं। एडीए द्वारा विकसित कालिंदी विहार योजना के ए, बी, सी, डी, ई और एच ब्लाक में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। सड़कें नहीं बनी हैं, नाले न होने के कारण जलभराव रहता है। पार्क बदहाल हैं। भाजपा विधायक डा. धर्मपाल सिंह ने बताया कि कालिंदी विहार योजना में रहने वाले लोगों की समस्या को देखते हुए डी ब्लाक के लिए एडीए से पांच करोड़ से सड़क, नाले का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं, ए, बी, सी, ई और एच ब्लाक में नाली, आंतरिक सड़कें और पार्कों के सुंदरीकरण की मांग की गई थी।