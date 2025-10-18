Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    आगरा के कालिंदी विहार निवासियों के लिए खुशखबरी, 18 करोड़ से बनेंगे सड़क; नाले-पार्कों का होगा सुंदरीकरण

    By Ajay Dubey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 10:35 AM (IST)

    आगरा के कालिंदी विहार योजना के निवासियों के लिए खुशखबरी है। विधायक धर्मपाल सिंह के प्रयास से सरकार ने नाली, सड़क निर्माण और पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए 18.70 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। पहली किस्त के रूप में 9.35 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिससे जलभराव की समस्या दूर होगी। एडीए द्वारा हर महीने प्रगति रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    18 करोड़ से बनेंगे सड़क; नाले-पार्कों का होगा सुंदरीकरण। (तस्वीर- फाइल)

    जागरण संवाददाता, आगरा। कालिंदी विहार योजना में बुनियादी सुविधाएं से जूझ रहे लोगों को राहत मिलेगी। भाजपा विधायक डा. धर्मपाल सिंह के प्रयास से कालिंदी विहार योजना के ए, बी, सी, ई और एच ब्लाक में नाली, सड़क बनाने और पार्कों के सुंदरीकरण के लिए शासन ने 18.70 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके तहत पहली किश्त के रूप में 9.35 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। यहां डी ब्लाक में पहले से ही आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए ) द्वारा पांच करोड़ से सड़क, नाले सहित अन्य कार्य कराए जा रहे हैं।

    एडीए द्वारा विकसित कालिंदी विहार योजना के ए, बी, सी, डी, ई और एच ब्लाक में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। सड़कें नहीं बनी हैं, नाले न होने के कारण जलभराव रहता है। पार्क बदहाल हैं। भाजपा विधायक डा. धर्मपाल सिंह ने बताया कि कालिंदी विहार योजना में रहने वाले लोगों की समस्या को देखते हुए डी ब्लाक के लिए एडीए से पांच करोड़ से सड़क, नाले का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं, ए, बी, सी, ई और एच ब्लाक में नाली, आंतरिक सड़कें और पार्कों के सुंदरीकरण की मांग की गई थी।

    शासन ने 18.70 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। वहीं, पहली किश्त के रूप में वर्ष 2025 26 के लिए 9.35 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। इससे कालिंदी विहार योजना में रहने वाले लोगों की जलभराव सहित अन्य समस्याओं का समाधान हो जाएगा। निर्माण कार्य के लिए नोडल एजेंसी मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक नामित की गई है। कार्यदायी संस्था एडीए द्वारा हर महीने भौतिक और वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।