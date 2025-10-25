Language
    आगरा में ढाई लाख की फिरौती के लिए सराफा व्यापारी के बेटे का अपहरण, आठ घंटे बाद मिला

    By Neelesh Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 05:55 AM (IST)

    आगरा के एत्माद्दौला में एक सराफा व्यापारी के चार साल के बेटे का अपहरण हो गया। बच्चे को उसकी दादी के पीछे जाते समय अगवा किया गया। अपहरणकर्ताओं ने ढाई लाख रुपये की फिरौती मांगी। पुलिस की सक्रियता के बाद, अपहरणकर्ता बच्चे को घर के पास छोड़ गए। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और जांच में पता चला कि बच्चे का अपहरण उसके चाचा ने किया था।

    जागरण संवाददाता, आगरा। एत्माद्दौला में दिनदहाड़े सराफा व्यापारी के चार वर्षीय इकलौते बेटे का दो बदमाशों ने अपहरण कर लिया। वह अपनी दादी के पीछे उनके घर जा रहा था, तभी वारदात को अंजाम दिया गया। बालक के घर नहीं पहुंचने पर स्वजन ने तलाश करने के साथ ही पुलिस को सूचना दी।

    पिता के मोबाइल पर फोन करके 2.50 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई। पुलिस की 10 टीमें बालक की तलाश में जुटी हुई हैं। सीसीटीवी फुटेज में बालक को एक युवक पैदल ले जाता हुआ नजर आ रहा है। रात नौ बजे अपहरणकर्ता बच्चे को घर के पास छोड़ गए। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार बच्चे का अपहरण उसके चाचा ने ही किया था।

    सुशील नगर एत्माद्दौला निवासी सोनू वर्मा की मोहल्ले में ही घर के पास राधे ज्वैलर्स के नाम से दुकान है। घर से 50 मीटर की दूरी पर स्थित मकान में सराफा व्यापारी के पिता निहाल सिंह व मां पदमा वर्मा रहते हैं। पदमा वर्मा शुक्रवार दोपहर सोनू वर्मा के घर आई थीं।

    करीब 1:15 बजे वह पैदल अपने घर के लिए चली गईं। उनके पीछे चार वर्षीय पौत्र जय वर्मा भी निकल गया, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। इस पर दादी ने बेटे के घर पहुंचकर जय वर्मा के बारे में पूछताछ की। दो घंटे तक पड़ोसियों व मोहल्ले में जय की तलाश की गई।

    जय के न मिलने पर स्वजन ने दोपहर करीब तीन बजे 112 पर काल करके पुलिस को सूचना दी। पीआरवी के साथ ही थाना पुलिस ने जय की तलाश शुरू की। इस बीच पिता के मोबाइल फोन पर एक काल आई और खुद को वाटर वर्क्स के पास बताते हुए 2.50 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई।

    कुछ देर बाद उसी नंबर से दोबारा काल आई और रामबाग के पास रुपये लेकर बुलाया गया। इसके बाद फिरौती मांगने में इस्तेमाल किया गया मोबाइल नंबर बंद हो गया। फिरौती मांगे जाने की जानकारी होते ही पुलिस ने सोनू वर्मा का मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस व सर्विलांस सहित 10 टीमों ने जय की तलाश शुरू की।

    आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। एक सीसीटीवी फुटेज में एक युवक पैदल जय वर्मा को अपने साथ ले जाते हुए नजर आ रहा है। थोड़ी दूरी पर उसका साथी एक्टिवा लेकर खड़ा था। दोनों एक्टिवा से बच्चे को ले गए। डीसीपी सिटी सोनम कुमार, एसीपी पीयूषकांत राय ने मौके पर पहुंचकर जांच की।

    पुलिस का शिकंजा कसता देख रात करीब नौ बजे अपहरणकर्ता बच्चे को घर से थोड़ी दूरी पर छोड़ गए। बच्चे को पाकर स्वजन ने राहत की सांस ली। पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। एसीपी छत्ता पीयूषकांत राय ने बताया कि बच्चे का अपहरण उसके चाचा गगन वर्मा ने किया था। मामले में जांच चल रही है।