Agra Jaipur Highway: शराब के ठेके पर फूटा महिलाओं का गुस्सा, गांव में शराबियों के उत्पात से थीं तंग; कर दी तोड़फोड़

संसू, जागरण- मिढ़ाकुर (आगरा)। सुबह से शराब पीकर रात तक गांव में उत्पात मचाने वाले युवकों से तंग आकर महिलाओं का आक्रोश फूट पड़ा। थाना किरावली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम महुअर में Agra Jaipur Highway पर स्थित अंग्रेजी शराब के ठेके पर सोमवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब गांव के पास संचालित शराब के ठेके पर करीब 50 से 60 महिलाओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा।

रोजाना शराब पीकर घर लौट रहे पुरुषों के झगड़ों, मारपीट और घरेलू अशांति से त्रस्त महिलाओं ने एकजुट होकर ठेके पर हल्ला बोल दिया।ग्राम महुअर के नजदीक आगरा–जयपुर राजमार्ग पर स्थित अंग्रेजी व देसी शराब के ठेके को लेकर लंबे समय से ग्रामीण महिलाओं में नाराजगी बनी हुई थी।

महिलाओं का आरोप है कि ठेका गांव के बेहद करीब होने के कारण आए दिन पुरुष शराब के नशे में घर पहुंचते हैं, जिससे परिवारों में विवाद, मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं और बच्चों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई न होने से महिलाओं का सब्र जवाब दे गया।

सोमवार दोपहर बड़ी संख्या में महिलाएं व ग्रामीण ठेके पर पहुंच गए और जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोशित भीड़ ने ठेके के बाहर लगे बोर्ड को तोड़ दिया और जमकर हंगामा किया। हालात बिगड़ते देख सेल्समैन ने ठेके के अंदर ताला लगाकर अपनी जान बचाई। मिढ़ाकुर चौकी से पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गया है।