    Agra Jaipur Highway पर घने कोहरे में टकराए छह वाहन, मची चीख पुकार; लगा लंबा जाम

    By Prateek GuptaEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 12:39 PM (IST)

    Agra Jaipur Highway पर घने कोहरे के कारण छह वाहन आपस में टकरा गए, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया और चीख-पुकार मच गई। कोहरे के चलते दृश्यता कम होने से ...और पढ़ें

    Agra Jaipur Highway पर कोहरे में हुए हादसे के बाद खड़ी क्षतिग्रस्त स्लीपर बस।

    जासं, आगरा। Agra Jaipu Highway पर किरावली में बुधवार देर रात कोहरे के चलते हादसा हो गया। आधा दर्जन वाहन आपस में टकरा गए। जिनमें दो स्लीपर कोच, दो ट्रक और दाे कारों के आपस में टकराने से वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। बसों और कारों में सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई।

    पुलिस ने यात्रियाें को वाहनों से सकुशल बाहर निकाला। हादसे में घायल एक ट्रक चालक और स्लीपर कोच की महिला यात्री को पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को छुट्टी दे दी गई।

    घटना बुधवार रात डेढ़ से दो बजे के दौरान हुई। किरावली कस्बा स्थित बिजलीघर के सामने कोहरे में दृश्यता शून्य होने के चलते स्लीपर कोच आगे जा रहे ट्रक से टकरा गई। जिसके बाद पीछे आते वाहन एक के बाद आपस में टकराते चले गए। हादसे के समय स्लीपर कोच में अधिकांश यात्री सो रहे थे।

    हादसे के बाद दहशत में आए यात्रियों के बीच चीख-पुकार मच गई। थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्लीपर कोच, कारों और ट्रक में फंसे को बाहर निकाला।
    कोहरा अधिक होने से वाहनों की गति धीमी थी। जिससे यात्री सकुशल रहे। हालांकि दोनों स्लीपर बस के अगले हिस्से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हाे गए। पुलिस ने एक घंटे प्रयास के बाद क्रेन की मदद से वाहनों को हाईवे से हटवाया।

    अन्य वाहनों को निकालने के लिए संकेतक लगाए। जिसके बाद यातायात सुचारू हो सका। पुलिस के अनुसार हादसे में एक ट्रक चालक और स्लीपर कोच की महिला यात्री घायल हुए। जिन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।