आगरा के इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल में हुआ बड़ा धमाका, चार लोग झुलसे

जागरण संवाददाता, आगरा। सिकंदरा क्षेत्र में स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में बने केमिकल गोदाम में गुरुवार सुबह जोरदार धमाका हुआ। इसकी चपेट में आने से चार लोग झुलस गए हैं, जिनका उपचार चल रहा है। इनमें से एक नगर निगम के कर्मचारी हैं।

वहीं गोदाम मालिक ने गेट बंद कर दिए हैं। वे किसी को अंदर नहीं आने दे रहे। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। शास्त्रीपुरम इंडस्ट्रियल एरिया की साइट सी में जैन ट्रेडिंग कंपनी का एसिड और केमिकल गोदाम है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, एक केमिकल ड्रम में किसी अन्य केमिकल के मिलने से रासायनिक प्रतिक्रिया हुई, जिसके कारण ब्लास्ट हुआ। घटना में तीन कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं केमिकल लेने पहुंचे नगर निगम के ड्राइवर राजेश कुमार भी इसकी चपेट में आ गए।