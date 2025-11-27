आगरा के इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल में हुआ बड़ा धमाका, चार लोग झुलसे
आगरा के इंडस्ट्रियल एरिया में एक केमिकल फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ, जिसमें चार लोग बुरी तरह से झुलस गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस धमाके के कारणों की जांच कर रही है, शुरुआती जांच में केमिकल रिएक्शन को कारण बताया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, आगरा। सिकंदरा क्षेत्र में स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में बने केमिकल गोदाम में गुरुवार सुबह जोरदार धमाका हुआ। इसकी चपेट में आने से चार लोग झुलस गए हैं, जिनका उपचार चल रहा है। इनमें से एक नगर निगम के कर्मचारी हैं।
वहीं गोदाम मालिक ने गेट बंद कर दिए हैं। वे किसी को अंदर नहीं आने दे रहे। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। शास्त्रीपुरम इंडस्ट्रियल एरिया की साइट सी में जैन ट्रेडिंग कंपनी का एसिड और केमिकल गोदाम है।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, एक केमिकल ड्रम में किसी अन्य केमिकल के मिलने से रासायनिक प्रतिक्रिया हुई, जिसके कारण ब्लास्ट हुआ। घटना में तीन कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं केमिकल लेने पहुंचे नगर निगम के ड्राइवर राजेश कुमार भी इसकी चपेट में आ गए।
गोदाम के कर्मचारियों में लाल सिंह, सोनू और मनोज शामिल हैं। सभी को तुरंत गेटवैल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद गोदाम के गेट बंद कर लिए गए। अस्पताल की ओर से पुलिस को सूचित किया गया है। मौके पर पुलिस गोदाम मालिक से पूछताछ कर रही है।
