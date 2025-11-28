Language
    दो महीने के लिए फिर बंद हो सकता है ईदगाह-खेरिया मोड़ वाला ROB, निर्माण कार्य के चलते लगता है जाम

    By Yashpal Singh Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:08 AM (IST)

    ईदगाह खेरिया रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) की फिर से मरम्मत की तैयारी चल रही है। रेल मंडल ने इसके लिए डीसीपी ट्रैफिक को पत्र भेजा है। आरओबी बंद कर ट्रैफिक डायवर्ट करने पर निर्णय पुलिस लेगी। इसी संबंध में गुरुवार को डीसीपी ट्रैफिक सोनम कुमार और एडीशनल डीसीपी ट्रैफिक हिमांशु गौरव ने स्थल का निरीक्षण किया।    

    जागरण संवाददाता, आगरा। ईदगाह खेरिया रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) की एक बार फिर मरम्मत की तैयारी चल रही है। रेल मंडल की टीम ने इसके लिए डीसीपी ट्रैफिक को पत्र भेजा है। आरओबी को बंद रखकर ट्रैफिक को डायवर्ट करने का निर्णय पुलिस को लेना है। इसके लिए गुरुवार को डीसीपी ट्रैफिक सोनम कुमार और एडीशनल डीसीपी ट्रैफिक हिमांशु गौरव ने निरीक्षण किया।

    रुई की मंडी रेलवे फाटक पर आरओबी के निर्माण कार्य के चलते ट्रैफिक पहले से बाधित चल रहा है। ईदगाह आरओबी के बंद होने से यहां स्थिति और बिगड़ जाएगी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए अधिकारी ट्रैफिक डायवर्जन के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं।

    ईदगाह-खेरिया आरओबी की पूर्व में मरम्मत हो चुकी है। अब फिर से मरम्मत कार्य होना है। इसके लिए दो माह के लिए आरओबी पर ट्रैफिक बंद करना पड़ सकता है। इस आरओबी से होकर अर्जुन नगर, खेरिया, मलपुरा, शाहगंज, नरीपुरा के साथ ही जगनेर को जाने वाले वाहन निकलते हैं। सदर, माल रोड और फतेहाबाद रोड की ओर भी यहां से वाहन जाते हैं। रुई की मंडी रेलवे फाटक पर आरओबी बनाने का कार्य चल रहा है।

    निकलते हैं डंपर और अन्य वाहन

    इसके लिए मिट्टी व अन्य सामान लेकर डंपर व अन्य वाहन यहां से निकलते हैं। इसके चलते जाम की स्थिति बन जाती है। ईदगाह-खेरिया आरओबी बंद होने के बाद रुई की मंडी फाटक ही एक मात्र वैकल्पिक रास्ता है। इसलिए पुल बंद होने से यहां स्थिति खराब हो जाएगी। खेरिया एयरपोर्ट पर आने वाले वीआइपी भी ईदगाह आरओबी से होकर जाते हैं।

    इसके बंद होने के बाद उनको शहर से एयरपोर्ट की ओर ले जाने में मुश्किल होगी। इसलिए पुलिस को अभी पुल बंद करने पर निर्णय लेना है। शाहगंज बाजार में पहले से ही ट्रैफिक का दबाव अधिक है। इसके साथ ही जगनेर मार्ग से एमजी रोड की तरफ आने के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। रूट पर निर्णय होने के बाद ही मरम्मत कार्य शुरू हो सकेगा।

    डीसीपी ट्रैफिक सोनम कुमार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान देखा गया कि कहां से वाहन निकल सकते हैं। शाहगंज में अतिक्रमण की समस्या के निदान के बाद ही यातायात संचालन सुचारू से हो सकेगा। जल्द ही रेलवे और मेट्रो अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्णय लिया जाएगा।