    एक शब्द भी नहीं बोला... हत्या कर शव के पास चुपचाप बैठ गया पति, उसे देखकर तो पुलिसवाले भी घबरा गए

    By Neelesh Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 08:09 PM (IST)

    आगरा के पिनाहट में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद वह शव के पास ही बैठा रहा जिससे ग्रामीण डर गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ग्रामीणों के अनुसार आरोपी मानसिक रूप से बीमार था और उसने पहले भी अपने भाई पर हमला किया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    पति के हाथ में हसिया और सिर पर खून सवार देख कांप गए स्वजन

    जागरण संवाददाता, आगरा। पति की निर्मम हत्या के बाद कमरे का दृश्य डरावना था। कमरे में जमीन पर महिला का खून से लथपथ शव पड़ा था। हत्यारोपित पति हाथ में हसिया लिए शव के पास बैठा था। उसके साथ खून से रंगे थे। कपड़ों पर भी खून के छींटे थे।

    इसी बीच सूचना पर खेत में काम कर रहे स्वजन घर पहुंचे, पति के साथ में हसिया और सिर पर खून सवार देखकर वह घबरा गए। कोई भी कमरे में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा सका। किसी ने भी हत्यारोपित पति से बातचीत नहीं की। एक बार तो पुलिसकर्मी भी घबरा गए।

    थाना पिनाहट के गांव झोरियन में पत्नी उर्मिला देवी की हत्या के बाद भागने की जगह पति कालीचरन हाथ में हसिया लिए हुए शव के पास ही बैठा रहा। बेटे बादाम की सूचना पर खेतों में काम कर रहे स्वजन दौड़कर मौके पर पहुंचे तो महिला का शव खून से लथपथ जमीन पर पड़ा आ था।

    कालीचरन के हाथ में हसिया देखकर स्वजन कमरे में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आरोपित हमला न कर दे इस डर से वह कमरे से दूरी बनाए रहे। किसी ने कालीचरन एक शब्द नहीं है। वहीं कालीचरन भी चुपचाप पत्नी के शव और घर में मौजूद लोगों को देखता रहा।

    स्वजन होते गंभीर तो रोकी जा सकती थी वारदात

    हत्या के बाद मृतक के घर के बाहर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों का कहना था कि पिछले कुछ समय से कालीचरन मानसिक रूप से बीमार है। 15 दिन पहले उसने अपने भाई सुरेश के ऊपर भी जानलेवा हमला किया था।

    इस हमले में सुरेश बाल-बाल बचे थे। धारदार हथियार से उनकी गर्दन पर घाव आया। इस वारदात से सबक लेकर स्वजन कालीचरन पर नजर रखते तो शायद हत्या की वारदात नहीं होती।

    पुलिस मिलने के करीब आधा घंटे बाद इंस्पेक्टर पिनाहट मनोज कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हत्यारोपित के हाथ में हसिया देखकर पुलिसकर्मी भी एक पल के लिए घबरा गए।

    स्वजन के साथ पुलिसकर्मी हत्यारोपित से बातचीत करते हुए कमरे में दाखिल हुए। सबसे पहले उससे हसिया छीना। इसके बाद पति को गिरफ्तार करने के बाद जांच की और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।