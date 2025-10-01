गला रेता और 10 घाव दिए... पत्नी की हत्या कर शव के पास ही बैठ गया पति, देखते ही परिवारवाले रह गए सन्न
आगरा के पिनाहट में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने पत्नी को पीटने के बाद हसिये से गला रेत दिया। परिजनों के मुताबिक आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, पिनाहट (आगरा)। गांव झोरियान में बुधवार सुबह पति ने हत्या की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। घर के कमरे में पति ने पिटाई के बाद हसिये से पत्नी का गला रेतने के बाद शरीर पर ताबड़तोड़ वार करके निर्मम हत्या कर दी। महिला के शरीर पर दस स्थानों पर घाव मिले हैं।
वारदात को अंजाम देने के बाद हाथ में हसिया लेकर पति शव के पास ही बैठा रहा। बच्चों की सूचना पर खेत में काम कर रहे स्वजन घर पहुंचे तो कमरे में महिला का खून से लथपथ शव पड़ा था। स्वजन ने आरोपित को मानसिक रूप से अस्वस्थ् बताया है। वह कुछ समय पहले आत्महत्या की कोशिश कर चुका है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार किया है।
थाना पिनाहट के गांव झोरियन में किसान कालीचरन ने बुधवार सुबह करीब 10 बजे घर के कमरे में मौजूद 43 वर्षीय पत्नी उर्मिला देवी को जमकर पीटा। इसके बाद हसिये से महिला का गला रेत कर हत्या कर दी। आरोपित का गुस्सा इससे भी शांत नहीं हुआ।
उसने सीने, पेट, पैर, हाथ, सिर पर करीब दस बार किए। महिला के अंगों को भी काटने की कोशिश की गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित पति हसिये लिए शव के पास ही बैठा रहा।
शव देखकर घर में मौजूद बेटा बादाम चीखते चिल्लाते हुए खेत पर पहुंचा और काम कर रहे स्वजन को वारदात की जानकारी दी। हत्या की वारदात की खबर मिलते ही मृतक के घर पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। स्वजन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने हत्यारोपित पति को गिरफ्तार कर लिया।
भाई सुरेश ने बताया कि हत्या की कोई वजह नहीं थी, कालीचरन मानसिक रूप से अस्वस्थ है। उसका जयपुर से इलाज चल रहा है। 15 दिन पूर्व कालीचरन ने उनके ऊपर भी धारदार हथियार से हमला कर दिया था, जिससे गर्दन में घाव हो गया है।
एक महीने पहले कालीचरन ने खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की थी। जानकारी होते ही स्वजन से उसे बचा लिया था। एसीपी पिनाहट गिरीश कुमार ने बताया कि आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया गया है।
छह बच्चों के सिर से उठा मां का साया
महिला की हत्या से छह बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया। सबसे बड़ी 15 वर्षीय बेटी मन्ना श्री के अलावा बेटी प्रीति, सोनम व बेटे बादाम, बादशाह व वासुदेव का रो-रो कर बुरा हाल था। ग्रामीणों ने बताया कि उर्मिला का मायका माता पुरा थाना अंबाह मुरैना मध्य प्रदेश में है। आरोपित तीन भाई हैं।
