आगरा में हाईवे पर लगा जाम, वैकल्पिक मार्ग पर भी फंसे रहे वाहन, गाड़ियों की लगी लंबी लाइन

जागरण संवाददाता, आगरा। हाईवे पर शनिवार शाम को वाहनों की लंबी लाइन के चलते जाम के हालात पैदा हो गए। ट्रांसपोर्ट नगर की ओर से आने वाले वाहन चालकों ने वैकल्पिक मार्ग के रूप में आइएसबीटी कट से टीपी नगर होते हुए गुरुद्वारे पर निकलने का प्रयास किया। यहां पर भी एक घंटे से अधिक वाहन जाम में फंसे रहे। इधर, एमजी रोड और दिल्ली गेट से मदिया कटरा आने वाले मार्ग पर भी शाम को वाहनों का दबाव अधिक होने से पांच मिनट की दूरी 40 मिनट में तय हो सकी।

हाईवे पर मेट्रो के निर्माण कार्य के चलते वाहनों के आवागमन के लिए सिर्फ एक ही लेन ही बची है। जिससे एक बार में एक ही भारी वाहन निकल पाता है।आइएसबीटी पर बसों को खड़ा होने से रास्ता और संकरा हो गया है। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सामने सड़क के दूसरी ओर मेट्रो पिलर के निर्माण का कार्य चल रहा है।

पांच बजे से वाहनों का दबाव बढ़ने शुरू हुआ यहां पर सड़क सबसे अधिक संकरी है। शाम को पांच बजे से वाहनों का दबाव बढ़ने शुरू हुआ, जिसके चलते खंदारी से गुरुद्वारा गुरु का ताल तक वाहनों की लंंबी लाइन लग गई। कुछ वाहन चालकों को गुरुद्वारा रेल ओवर ब्रिज से होकर कैलाशपुरी और आवास विकास कालोनी की ओर आना था। उन्होंने वैकल्पिक मार्ग का उपयोग किया। वाहन चालक आइएसबीटी कट से आरटीओ कार्यालय के सामने से हाेते हुए गुरुद्वारा अंडरपास की ओर पहुंचे। यहां से वह आरओबी पर चढ़कर निकल जाते। मगर, वहां भी वाहनों का दबाव अधिक होने से जाम के हालात बन गए।

इधर, आरओबी से आने वाले वाहनों और आवास विकास कालोनी सेक्टर 12 मोड़ से आने वाले वाहनों का दबाव बढ़ने से लंबी लाइन लग गई। तीन यातायात पुलिसकर्मियों ने मिलकर यातायात को सुचारू कराया। वहीं, एमजी रोड पर धाकरान चौराहे से हरीपर्वत के बीच कई जगह मेट्रो की बैरिकेडिंग के चलते सड़क काफी संकरी हो गई है। शाम को सिटी बसों और चार पहिया वाहनों की संख्या अधिक होने के चलते वाहनों की लंबी लाइन लग गई।